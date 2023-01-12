Морозы еще ударят. Как долго будет продолжаться потепление в Украине 12 января, 05:44 Погода на январь 2023 (Фото:freestocks\unsplash)

Рассказываем, какой будет погода в разных регионах Украины до конца января 2023 года.

Погода в Украине в четверг, 12 января, обещает быть без осадков. Только в Карпатах может пройти мокрый снег, а в Одесской области - дожди. В других регионах небо будет лишь облачным, а иногда даже ясным. Атлантика ласково наступает – будет вытеснять морозы за ребра. Ближайшую и следующую ночь еще поморозит, особенно Левобережье. Однако завтра днем ожидается в Украине от 3 мороза до 3 тепла, на западе +3+8 градусов», — рассказала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

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В Киеве 12 января будет прохладной — температура будет держаться на уровне -1 градуса, а осадков не ожидается. Ночью с 11 на 12 января ожидается до -6-8 градусов, в последствии ночи должны быть теплее.

Потепление в Украине гонит морозы за восточную границу / Фото: Наталья Диденко / фейсбук

Погода на январь 2023

Напомним, ранее NV рассказывал, что с 13 января в Украину придет новая волна потепления . Мы узнали, как долго оно продлится и стоит ли ожидать новых заморозков до конца января 2023 года.

В ближайшие три недели в Украине ожидается достаточно теплая погода. В некоторых регионах будет облачно, но сухо, местами будут идти дожди. Во всех областях время от времени появляется солнце, особенно после 21 января.

После новой волны потепления морозы ударят 25 января: в Луганской и Донецкой областях температура опустится до -10-11 градусов ниже нуля. Не будет морозов только в Крыму и в Ужгороде (в Закарпатье), однако и там температура снизится.

После 25-26 января погода в Украине, в зависимости от региона, будет держаться преимущественно в диапазоне от -1 до +3 градусов тепла, хотя может быть выше/низшей в зависимости от области. Ожидается, что будет в основном солнечно.

Погода на Крещение 2023 по старому стилю

В этом году в Украине часть верующих православных решили отмечать церковные праздники по западному стилю, поэтому праздник Крещения пришелся на 6 января. По юлианскому календарю праздник приходится на четверг, 19 января.

Согласно прогнозу Gismeteo, традиционных морозов в этом году ждать не стоит. В большинстве областей ожидается облачная погода, иногда с прояснениями и с плюсовой температурой. Теплее всего будет в Крыму, Херсоне +13 градусов. Также там пройдут дожди.

Холоднее всего будет на Житомирщине - днем до +4 градусов.

Погода в Киеве на месяц / Фото: gismeteo

Погода в Виннице на месяц / Фото: gismeteo

Погода в Донецке на месяц / Фото: gismeteo

Погода в Чернигове на месяц / Фото: gismeteo

Погода в Луцке на месяц / Фото: gismeteo

Погода на месяц в Ивано-Франковске / Фото: gismeteo

Погода во Львове на месяц / Фото: gismeteo

Погода в Ужгороде на месяц / Фото: gismeteo

Погода в Херсоне на месяц / Фото: gismeteo

Погода в Николаеве на месяц / Фото: gismeteo

Погода в Запорожье на месяц / Фото: gismeteo

Погода в Черкассах на месяц / Фото: gismeteo

Погода в Одессе на месяц / Фото: gismeteo

Погода в Луганске на месяц / Фото: gismeteo

Погода в оккупированном Севастополе (Крыме) на месяц / Фото: gismeteo

Погода в Днепре на месяц / Фото: gismeteo

Погода в Сумах на месяц / Фото: gismeteo

Погода в Полтаве на месяц / Фото: gismeteo

Погода в Кропивницком на месяц / Фото: gismeteo

Погода в Житомире на месяц / Фото: gismeteo

Погода в Ровно на месяц / Фото: gismeteo

Погода в Хмельницком на месяц / Фото: gismeteo

Погода в Тернополе на месяц / Фото: gismeteo

Погода в Черновцах на месяц / Фото: gismeteo