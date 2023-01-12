Морозы еще ударят. Как долго будет продолжаться потепление в Украине
Погода на январь 2023 (Фото:freestocks\unsplash)
Рассказываем, какой будет погода в разных регионах Украины до конца января 2023 года.
Погода в Украине в четверг, 12 января, обещает быть без осадков. Только в Карпатах может пройти мокрый снег, а в Одесской области - дожди. В других регионах небо будет лишь облачным, а иногда даже ясным. Атлантика ласково наступает – будет вытеснять морозы за ребра. Ближайшую и следующую ночь еще поморозит, особенно Левобережье. Однако завтра днем ожидается в Украине от 3 мороза до 3 тепла, на западе +3+8 градусов», — рассказала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.
В Киеве 12 января будет прохладной — температура будет держаться на уровне -1 градуса, а осадков не ожидается. Ночью с 11 на 12 января ожидается до -6-8 градусов, в последствии ночи должны быть теплее.
Погода на январь 2023
Напомним, ранее NV рассказывал, что с 13 января в Украину придет новая волна потепления . Мы узнали, как долго оно продлится и стоит ли ожидать новых заморозков до конца января 2023 года.
В ближайшие три недели в Украине ожидается достаточно теплая погода. В некоторых регионах будет облачно, но сухо, местами будут идти дожди. Во всех областях время от времени появляется солнце, особенно после 21 января.
После новой волны потепления морозы ударят 25 января: в Луганской и Донецкой областях температура опустится до -10-11 градусов ниже нуля. Не будет морозов только в Крыму и в Ужгороде (в Закарпатье), однако и там температура снизится.
После 25-26 января погода в Украине, в зависимости от региона, будет держаться преимущественно в диапазоне от -1 до +3 градусов тепла, хотя может быть выше/низшей в зависимости от области. Ожидается, что будет в основном солнечно.
Погода на Крещение 2023 по старому стилю
В этом году в Украине часть верующих православных решили отмечать церковные праздники по западному стилю, поэтому праздник Крещения пришелся на 6 января. По юлианскому календарю праздник приходится на четверг, 19 января.
Согласно прогнозу Gismeteo, традиционных морозов в этом году ждать не стоит. В большинстве областей ожидается облачная погода, иногда с прояснениями и с плюсовой температурой. Теплее всего будет в Крыму, Херсоне +13 градусов. Также там пройдут дожди.
Холоднее всего будет на Житомирщине - днем до +4 градусов.