Морозы еще ударят. Как долго будет продолжаться потепление в Украине

12 января, 05:44
Поделиться:
Погода на январь 2023 (Фото:freestocks\unsplash)

Погода на январь 2023 (Фото:freestocks\unsplash)

Рассказываем, какой будет погода в разных регионах Украины до конца января 2023 года.

Погода в Украине в четверг, 12 января, обещает быть без осадков. Только в Карпатах может пройти мокрый снег, а в Одесской области - дожди. В других регионах небо будет лишь облачным, а иногда даже ясным.   Атлантика ласково наступает – будет вытеснять морозы за ребра. Ближайшую и следующую ночь еще поморозит, особенно Левобережье. Однако завтра днем ожидается в Украине от 3 мороза до 3 тепла, на западе +3+8 градусов», — рассказала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

Видео дня

В Киеве 12 января будет прохладной — температура будет держаться на уровне -1 градуса, а осадков не ожидается. Ночью с 11 на 12 января ожидается до -6-8 градусов, в последствии ночи должны быть теплее.

Читайте также:
Зимние опасности. Что должно быть в багажнике авто зимой и как безопасно ездить в холодное время года
Потепление в Украине гонит морозы за восточную границу (Фото: Наталья Диденко / фейсбук)
Потепление в Украине гонит морозы за восточную границу / Фото: Наталья Диденко / фейсбук

Погода на январь 2023

Напомним, ранее NV рассказывал, что с 13 января в Украину придет новая волна потепления . Мы узнали, как долго оно продлится и стоит ли ожидать новых заморозков до конца января 2023 года.

В ближайшие три недели в Украине ожидается достаточно теплая погода. В некоторых регионах будет облачно, но сухо, местами будут идти дожди. Во всех областях время от времени появляется солнце, особенно после 21 января.

После новой волны потепления морозы ударят 25 января: в Луганской и Донецкой областях температура опустится до -10-11 градусов ниже нуля. Не будет морозов только в Крыму и в Ужгороде (в Закарпатье), однако и там температура снизится.

После 25-26 января погода в Украине, в зависимости от региона, будет держаться преимущественно в диапазоне от -1 до +3 градусов тепла, хотя может быть выше/низшей в зависимости от области. Ожидается, что будет в основном солнечно.

Погода на Крещение 2023 по старому стилю

В этом году в Украине часть верующих православных решили отмечать церковные праздники по западному стилю, поэтому праздник Крещения пришелся на 6 января. По юлианскому календарю праздник приходится на четверг, 19 января.

Согласно прогнозу Gismeteo, традиционных морозов в этом году ждать не стоит. В большинстве областей ожидается облачная погода, иногда с прояснениями и с плюсовой температурой. Теплее всего будет в Крыму, Херсоне +13 градусов. Также там пройдут дожди.

Холоднее всего будет на Житомирщине - днем до +4 градусов.

Читайте также:
Вместе с миром. На какие даты приходятся православные праздники, если отмечать их по западному стилю
Погода в Киеве на месяц (Фото: gismeteo)
Погода в Киеве на месяц / Фото: gismeteo
Погода в Виннице на месяц (Фото: gismeteo)
Погода в Виннице на месяц / Фото: gismeteo
Погода в Донецке на месяц (Фото: gismeteo)
Погода в Донецке на месяц / Фото: gismeteo
Погода в Чернигове на месяц (Фото: gismeteo)
Погода в Чернигове на месяц / Фото: gismeteo
Погода в Луцке на месяц (Фото: gismeteo)
Погода в Луцке на месяц / Фото: gismeteo
Погода на месяц в Ивано-Франковске (Фото: gismeteo)
Погода на месяц в Ивано-Франковске / Фото: gismeteo
Погода во Львове на месяц (Фото: gismeteo)
Погода во Львове на месяц / Фото: gismeteo
Погода в Ужгороде на месяц (Фото: gismeteo)
Погода в Ужгороде на месяц / Фото: gismeteo
Погода в Херсоне на месяц (Фото: gismeteo)
Погода в Херсоне на месяц / Фото: gismeteo
Погода в Николаеве на месяц (Фото: gismeteo)
Погода в Николаеве на месяц / Фото: gismeteo
Погода в Запорожье на месяц (Фото: gismeteo)
Погода в Запорожье на месяц / Фото: gismeteo
Погода в Черкассах на месяц (Фото: gismeteo)
Погода в Черкассах на месяц / Фото: gismeteo
Погода в Одессе на месяц (Фото: gismeteo)
Погода в Одессе на месяц / Фото: gismeteo
Погода в Луганске на месяц (Фото: gismeteo)
Погода в Луганске на месяц / Фото: gismeteo
Погода в оккупированном Севастополе (Крыме) на месяц (Фото: gismeteo)
Погода в оккупированном Севастополе (Крыме) на месяц / Фото: gismeteo
Погода в Днепре на месяц (Фото: gismeteo)
Погода в Днепре на месяц / Фото: gismeteo
Погода в Сумах на месяц (Фото: gismeteo)
Погода в Сумах на месяц / Фото: gismeteo
Погода в Полтаве на месяц (Фото: gismeteo)
Погода в Полтаве на месяц / Фото: gismeteo
Погода в Кропивницком на месяц (Фото: gismeteo)
Погода в Кропивницком на месяц / Фото: gismeteo
Погода в Житомире на месяц (Фото: gismeteo)
Погода в Житомире на месяц / Фото: gismeteo
Погода в Ровно на месяц (Фото: gismeteo)
Погода в Ровно на месяц / Фото: gismeteo
Погода в Хмельницком на месяц (Фото: gismeteo)
Погода в Хмельницком на месяц / Фото: gismeteo
Погода в Тернополе на месяц (Фото: gismeteo)
Погода в Тернополе на месяц / Фото: gismeteo
Погода в Черновцах на месяц (Фото: gismeteo)
Погода в Черновцах на месяц / Фото: gismeteo
Читайте также:
https://www.youtube.com/embed/LXCL-a-ilHY
Редактор: Лилия Витюк

Теги:   Ветер Зима Синоптики Осадки Водохреща Погода Январь Погода в Карпатах Погода в Киеве синоптик потепление

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X