Заморозки, дожди или желанные +20. Какой погоды ожидать в выходные, в начале мая и в течение всего месяца — интервью с метеорогологом 28 апреля, 19:25 NV Премиум В Укргидрометцентре рассказали, когда ожидать заморозков, а когда — тепла свыше +20 (Фото:SOPA Images / Alamy via Reuters)

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха — о погоде в ближайшие выходные и в течение последнего весеннего месяца.



— Какой будет погода на выходных и в первые дни мая?

— На большую часть территории Украины в последние дни апреля будет влиять поле повышенного давления, которое поступает именно с запада. И, соответственно, будет преобладать погода без осадков — в западных областях, частично северных, центральных областях и в Одесской области. Температура воздуха ночью в этих областях – вот единственное, на что стоит обратить внимание – это то, что ночью будет всего +1…+6 градусов. А в западных и большинстве северных областей, а также в Винницкой и Черкасской областях будут заморозки в воздухе и 29-го, и 30-го числа. Холодная воздушная масса сейчас циркулирует, воздух преимущественно с севера поступает. Поэтому у нас такие температуры в ночные часы — иногда могут быть и отрицательные значения, то есть температура в воздухе будет опускаться и ниже нуля, до -5 градусов.

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