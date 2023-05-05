Держитесь: будет — 5. Какие сюрпризы принесет погода на следующей неделе и чего ждать до конца мая 5 мая, 17:22 NV Премиум На виходных ожидается изменение погоды (Фото:Vladyslav Sodel / Alamy via Reuters)

Синоптик Укргидрометцентра Наталия Птуха — о погоде на ближайшие дни и в течение следующей недели.



- Какими будут выходные? Какая будет погода в ближайшие дни?

— В эти выходные погода немного изменится. Начнется постепенное понижение температуры. Не резкое, постепенное, но воздушные потоки изменятся. Уже на территорию страны начнет влиять поле повышенного давления, антициклон. Он находится к северу от территории Украины. Движение воздушных потоков в антициклоне в северном полушарии происходит по часовой стрелке, и поскольку мы находимся в южной периферии относительно этого антициклона, то движение воздушных потоков на территории Украины будет преобладать северо-восточное.

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Именно с этой северо-восточной стороны к нам поступит более прохладная воздушная масса. Она приведет к некоторому снижению температуры. Особенно оно почувствуется в ночные часы. Ведь антициклон — это поле относительно высокого давления, когда меньше облачности, преимущественно без осадков в большинстве областей. Но за счет того, что нет облачности, в ночные часы возможны заморозки. И температура ночью будет всего +1…+8 градусов. В ближайшую ночь на юге и юго-востоке немного теплее — там +7…+12 градусов. 6 мая в северных и северо-западных областях, а 7-8 мая вообще на всей территории Украины на поверхности почвы ожидаются заморозки, кроме юга и Закарпатья, где ночью +4…+9 градусов.

В воздухе заморозки также могут быть в таких областях, как Волынская, Ривненская, Житомирская, Черниговская и Сумская области - здесь заморозки могут быть и в воздухе, интенсивностью 0…-5 градусов. Но в то же время в дневные часы, если у нас есть антициклон, соответственно, меньше облачности, то солнце имеет больше возможности прогреть приземный слой воздуха. И с учетом того, что в страну зайдет прохладная воздушная масса, в дневные часы температура воздуха в Украине составит +9…+15 градусов, а в Закарпатье, в южной части страны — +16…+20 градусов. Но 20 градусов тепла – это такой максимум, который может быть в отдельных регионах по Украине в ближайшие несколько дней. Потому что прохладный воздух будет преобладать. Конечно, на солнце по ощущениям будет такая приятная погода, но немного прохладный ветер с северо-востока будет ощущаться.

Что касается осадков, следует отметить, что в субботу днем с юго-запада на территорию Украины будет приближаться атмосферный фронт, и он повлечет за собой в субботу в Карпатах и Закарпатье днем, ближе к вечеру дожди. А 7-8 мая в западных областях пройдут дожди, а в горах — и с мокрым снегом. Ведь холодный воздух, поступающий атмосферный фронт затрагивает западные области, и, соответственно, в горах могут быть осадки с мокрым снегом. Поэтому походов в горы лучше не планировать в ближайшее время и на следующей неделе.





— Как будет разворачиваться синоптическая ситуация по всей стране с понедельника, на следующей неделе?

— Антициклон этот достаточно стационарный, он будет располагаться севернее территории Украины, и мы будем находиться как бы в его гребне, в его части в течение недели. При этом заморозки отойдут. До 9 числа у нас еще предупреждения, то есть заморозки на поверхности почвы могут быть. Кроме южных и юго-восточных областей. На высокогорье Карпат ночью температура воздуха может быть около нуля, а днем всего 3-8 градусов тепла.

В дневные часы температура воздуха в Украине будет в тех же пределах +9…+15 градусов, в восточных областях +7…+13, там определенное снижение температуры. В дальнейшем, с 11 числа и до 14-го ночью преимущественно без осадков, а в дневные часы уже местами кратковременный дождь. Это означает, что антициклон уже будет меньше влиять на территорию Украины, будет ослабевать, и в дневные часы будет такое… Синоптическим языком это называется малоградиентное поле. Это вроде и не повышенного давления, и какого-то яркого барического образования типа антициклон или каких-либо фронтов еще не поступит на территорию Украины, но уже определенная неустойчивость атмосфер будет отмечаться, и поэтому в дневные часы будут наблюдаться кратковременные дожди разной интенсивности после 11 числа. Это уже соответствует теплому периоду, летнему, когда такие локальные дожди. То есть, стоит готовиться к тем дождям, когда на одном берегу Киева он идет, а на другом нет. Для лета это обычная ситуация.





— Какие температурные диапазоны в столице и регионах будут преобладать на следующей неделе?

— 9-10 мая в Киеве ночью ожидаем около +2…+4 градуса, а в дневные часы +12…+14. Вся неделю будет проходить в этих пределах. Ветер северо-восточный, не сильный, но будет чувствоваться. 5-10 м/с, местами 7-12 м/с.

Ночью на Закарпатье и на юге +3…+9 градусов, остальная территория – +1…+6. А в дневные часы преимущественно +9…+15 градусов, а в восточных областях +7…+13.

В большинстве южных, восточных, центральных и северных областей днем 9 мая местами небольшие кратковременные дожди. Небольшие и кратковременные, потому что мы все же не в центре антициклона, а на периферии. Поэтому такая нестабильность может ощущаться с 9 числа.

— Пересматривали ли прогноз до конца мая, видите ли предпосылки к каким-либо изменениям?

— Пока можем говорить о том, что с 15-16 числа будет изменение синоптических условий, антициклон полностью покинет территорию страны, поступит циклон с юга, по предварительным прогнозам, будет поле пониженного давления, увеличится облачность. Это после 16 числа. Придут дожди, но пока сложно сказать, насколько они будут продолжительны.

Также можно ожидать потепления, но мы его, скорее всего, в дневные часы особо не ощутим, ведь будет больше облачности, и дожди будут. В то же время в ночные часы какие-либо заморозки исключены, будет теплее. Не слишком высокая температура, +2…+4 градуса, но по крайней мере без заморозков.