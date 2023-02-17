Дыхание весны. Где и когда мы ощутим первые проявления наступающего сезона 17 февраля, 13:15 Первое дыхание весны (Фото:eva50/depositphotos)

С каждым днем мы приближаемся к весне и надеемся, что она будет теплой и солнечной.

По данным Sinoptik.ua, погода на выходных хоть и будет преимущественно пасмурной, дневными плюсовыми температурами, кое-где значительными, она уже на полную будет намекать на приближение весны.

Видео дня

Погода в субботу 18 февраля

В субботу в Закарпатье, в Черновицкой, Ивано-Франковской, а также в южных и юго-восточных областях термометры покажут практически апрельские +9…+11 °С. В Киевской, Николаевской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях будет почти так же тепло — +7…+9 °С. Холоднее всего будет на востоке и северо-востоке страны: в Днепропетровской, Сумской, Донецкой, Харьковской и Луганской областях столбики термометров не поднимутся выше +2…+4 °С.

Ночью на западе и северо-западе ожидается около +2…+4 °С, в Одесской области, на юге и в центре — около 0 °C, на севере — до -4 °С, а в Луганской и Харьковской областях — до -13 °С.

Днем будет облачно с прояснениями, возможны дожди и мокрый снег.

Погода в воскресенье 19 февраля

В воскресенье теплее всего будет на побережье Черного моря — +11…+13 °С. В остальных регионах погода также будет необычно теплой по февральским меркам. В Закарпатье, в Черновицкой и Ивано-Франковской областях воздух прогреется до +5…+8 °С, в остальных западных регионах, а также на севере, юге, юго-востоке и в центре — до +4…+6 °С, на востоке и на северо-востоке — до +2…+4 °С. Ночью на большей части территории Украины температура составит около 0 °C.

На западе и севере страны воскресенье будет пасмурным с прояснениями, возможны дожди и мокрый снег. Если вы в последнее время чувствуете постоянную усталость и скуку, возможно, пора пропить комплекс витаминов. В конце зимы организм в них особенно нуждается, поэтому проконсультируйтесь по этому поводу с семейным врачом.

Погода в понедельник 20 февраля

Масленица в большинстве областей Украины начнется с мокрого снега. Лишь в южных регионах и Закарпатье погода в начале недели будет без осадков.

Теплее всего будет в южных и юго-западных регионах — до +6…+8 °С. В большинстве областей воздух прогреется до +3…+5 °С. В Донецкой, Луганской, Харьковской и Сумской областях ожидается около 0 °C.

Народные приметы и верования

Если Агафью, 18 февраля, не было морозов, наши предки серьезных холодов больше не ждали — считалось, что весна уже приобрела свои права.

Чем прохладнее было на Фотия, 19 февраля, тем теплее ожидался март. Интересно, что в этот день пытались громко не разговаривать, чтобы не отпугнуть удачу и финансовое благополучие.