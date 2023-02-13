Последние морозы. Когда переменчивый март сможет окончательно победить зиму 13 февраля, 13:12 Воздух в марте пахнет весной (Фото:Konstanttin / depositphotos)

Долгожданный весенний сезон начнется с плюсовой температуры, которую на протяжение месяца еще будут сменять морозы.

Сухая весна с незначительными немногочисленными осадками окончательно вернется на всю территорию Украины со второй половины марта. До этого времени не стоит надеяться на постоянную теплую погоду. В первой половине месяца практически по всей территории Украины краткосрочные морозы еще будут чередоваться с небольшим плюсом.

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Среднесуточная дневная температура в марте +2 градуса. 20 марта солнце перейдет из южного полушария в северное и состоится день весеннего равноденствия, когда по всей земле продолжительность дня и ночи будет практически одинаковой. Увеличивается световой день и набирает обороты потепление — весна все увереннее вступает в свои права.

В Киеве мартовские дневные морозы -1−2 градуса будут всего несколько дней, ночные от -1 до -6 продержаться практически весь месяц. В среднем показатели плюсовой дневной температуры буду держаться на отметке +1+2 градуса, теплее станет к концу месяца.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Днепре дневные морозы -1−2 градуса продержаться несколько дней, ближе к середине месяца. Ночные от -1 до -12 бут чередоваться с небольшим плюсом практически до конца месяца. В последние дни марта ожидается потепление и дожди.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В Харькове на протяжение месяца ожидаются четыре морозных и солнечных дня с дневной температурой -1−2 градуса. В остальные дни можно рассчитывать на дневную плюсовую температуру от +1 градуса в начале месяца до +9 в конце.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Одессе весна быстрее вступит в свои права, дневной минус тут не прогнозируется. Ночной минус от -1 до -4 градусов ожидается в середине месяца и не больше четырех дней. К концу месяца появится возможность позагорать — дневная температура поднимется до +15 градусов.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo

Во Львове март будет преимущественно пасмурным, но без многочисленных осадков. Морозы от -1 до -3 градусов пробудут не больше трех дней. Ночные морозы от -1 до -7 продержаться практически до конца месяца.

Фото: Погода в Львове на месяц gismeteo