Изменчивый март. Сколько дождливых дней приготовил нам месяц 1 марта, 14:27 Мартовские дожди (Фото:Sneaky Head / unsplash)

Месячное количество осадков в марте по всей Украине ожидается в пределах нормы.

В марте будут превалировать пасмурные дни. Переменная облачность станет сменяться тучами, а осадки в виде дождя некоторым успеют даже надоесть. Средняя дневная температура месяца +10 градусов, ночная +2 градуса.

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В Киеве в первой половине месяца с 6 по 10 марта ожидаются четыре дня с дождем и мокрым снегом. Во второй половине месяца с 17 марта и до последних чисел будет 11 дождливых дней.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

Во Львове мокрый снег с дождем пройдет с 4 по 8 марта. Во второй половине месяца, начиная с 14 марта, нужно быть готовыми к 14 дождливым дням.

Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo

В Одессе в первой половине месяца дождь и дождь с мокрым снегом пройдет с 5 по 9 марта. Во второй половине месяца с 19 числа будет 8 дождливых дней.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo

В Харькове с 5 до 10 марта продут дожди с мокрым снегом. Во второй половине месяца с 20 по 27 марта 8 дней подряд дожди.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Днепре с 5 по 10 марта будет дождливо. Кроме дождя в эти дни ожидается мокрый снег. Во второй половине месяца дождливые дни с 21 по 27 марта.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo