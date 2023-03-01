Изменчивый март. Сколько дождливых дней приготовил нам месяц
Мартовские дожди (Фото:Sneaky Head / unsplash)
Месячное количество осадков в марте по всей Украине ожидается в пределах нормы.
В марте будут превалировать пасмурные дни. Переменная облачность станет сменяться тучами, а осадки в виде дождя некоторым успеют даже надоесть. Средняя дневная температура месяца +10 градусов, ночная +2 градуса.
В Киеве в первой половине месяца с 6 по 10 марта ожидаются четыре дня с дождем и мокрым снегом. Во второй половине месяца с 17 марта и до последних чисел будет 11 дождливых дней.
Во Львове мокрый снег с дождем пройдет с 4 по 8 марта. Во второй половине месяца, начиная с 14 марта, нужно быть готовыми к 14 дождливым дням.
В Одессе в первой половине месяца дождь и дождь с мокрым снегом пройдет с 5 по 9 марта. Во второй половине месяца с 19 числа будет 8 дождливых дней.
В Харькове с 5 до 10 марта продут дожди с мокрым снегом. Во второй половине месяца с 20 по 27 марта 8 дней подряд дожди.
В Днепре с 5 по 10 марта будет дождливо. Кроме дождя в эти дни ожидается мокрый снег. Во второй половине месяца дождливые дни с 21 по 27 марта.