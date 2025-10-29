Свежий снег создает на горе Поп Иван переметы местами до 80 см (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)

В среду, 29 октября, в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский выпало до 80 см снега. Об этом сообщает ГСЧС.

По данным спасателей, погода на горе Поп Иван облачная. На вершине видимость всего до 30 метров.

Ветер на высокогорье юго-западный, скорость составляет 15−17 метров в секунду. Температура воздуха опустилась до -3°C.

В ГСЧС отметили, что свежий снег создает переметы местами до 80 см.

Там призвали людей быть осторожными, планируя выход в горы. Спасатели посоветовали установить мобильное приложение Спасение в горах.

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

29 сентября также сообщалось о снеге на горе Поп Иван. Тогда скорость ветра составляет 8−9 метров в секунду.

Гора Поп Иван является одной из самых высоких вершин украинских Карпат (2028.5 м). Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.