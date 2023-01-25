«Лютый». Какие погодные изменения принесет начало последнего месяца зимы 25 января, 14:05 Погода в первую неделю февраля (Фото:Gudella / depositphotos)

Синоптики считают, что февраль в 2023 году не будет аномально холодным.

Месяц, который в Украине называют лютым, может не подтвердить свое название и отличаться небольшими температурными колебаниями небольшого плюса до небольшого минуса.

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В первую неделю февраля у всех будет время подготовиться к более холодным дням. В одних регионах последний месяц зимы начнется с солнечных дней и небольшого мороза до -3 градусов, в это же время в других ожидаются пасмурные дни с плюсовой температурой и немногочисленными осадками.

В первых числах февраля в Киеве ожидается небольшое потепление до +3 градусов днем, с ночными минусами до -2 градусов, и пасмурная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

Первые дни февраля в Одессе будут с переменной облачностью, немногочисленными осадками и плюсовой температурой днем до 6 градусов, ночью до 2 градусов.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo

Начало февраля в Днепре будет преимущественно пасмурным, с осадками в виде дождя и мокрого снега, плюсовой температурой днем до 4 градусов и небольшими морозами ночью до -3 градусов.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В первые дни февраля во Львове ожидаются осадки и плюсовая дневная температура до 4 градусов, которая ночью будет понижаться до 2 градусов мороза.

Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo

Начало февраля в Харькове будет с переменной облачностью, немногочисленными осадками и плюсовой дневной температурой до 2 градусов. Ночью она будет опускаться до -2 градусов.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

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