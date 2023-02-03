По-настоящему зимняя погода. Жителям каких областей Украины в ближайшее время понадобятся зонты и термобелье 3 февраля, 15:23 Прогноз погоды: начало февраля 2023 — последние новости (Фото:unsplash\Ilya Cher)

Погода в феврале будет существенно отличаться от предыдущего января, который был аномально теплым.

После аномально теплого января первый февральский уик-энд в Украине может показаться по-настоящему зимним. По данным Sinoptik.ua, погода в выходные будет облачной, с мокрым снегом, слабыми и умеренными морозами. Пора запасаться терпением, доставать из шкафов термобелье и не забывать о перчатках.

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Погода в субботу 4 февраля

В субботу стоит одеваться теплее — из-за сырости воздух будет казаться холоднее, чем на самом деле. Почти на всей территории Украины установится слякотная погода, время от времени будет срываться небольшой снег.

В западных и восточных регионах, а также в Николаевской области днем ожидаются слабые морозы до -3...-4°С. В Киевской, Черниговской и Житомирской областях термометры покажут -3...-5 °С, в центральных, а также Одесской и Херсонской областях - до -5...-7 °С. Ночь тоже будет умеренно морозной.

Погода в воскресенье 5 февраля

В воскресенье на востоке, юге и юго-востоке страны, а также в северных и центральных регионах и Закарпатье синоптики прогнозируют слабые морозы -2…-3 °С. В западных и северо-западных областях будет холоднее, до -4...-6 °С.

Жителям Луганской, Донецкой, Херсонской и Днепропетровской областей понадобятся зонты - в течение дня здесь будет падать снег с дождем. На остальной территории Украины будет облачно с прояснениями, возможен небольшой снег. Погода не самая комфортная, поэтому, если планируете долго находиться на улице, захватите термос с горячим чаем.

Погода в понедельник 6 февраля

Умеренно морозная погода в начале недели воцарится по всей стране: в центральных, южных и юго-восточных областях термометры покажут -2…-4 °С, в западных, северных и центральных регионах – до –3…-5 °С. Холоднее всего будет в Закарпатье — до -7…-9 °С. Солнце вряд ли выйдет из-за облаков, возможен небольшой снег и снег с дождем.

Народный прогноз погоды и приметы

Если днем Тимофея, 4 февраля, светило солнце, славяне ждали ранней весны. Если все вокруг засыпало снегом, тоже не скучали, надеясь на богатый урожай пшеницы.



На Агафья, 5 февраля, прислушались к синицам — чем громче они чирикали, тем быстрее должны были прийти морозы. Кроме того, в этот день было принято готовить дом к весне, избавляясь от ненужного хлама, а также приглашать гостей и подавать милостыню. Считалось, что такие бесхитростные «ритуалы» принесут в семью согласие и благополучие.

Напомним, ранее NV рассказывал, покинет ли Украину морозная погода в календарные сроки.