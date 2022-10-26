Снежный, морозный или теплый. Каким будет декабрь 2022 26 октября, 07:32 Каким будет декабрь 2022 года — прогноз синоптика (Фото:Nik Shuliahin / unsplash)

Большинство украинцев с тревогой ожидают наступления зимы, ведь есть риск, что в наиболее холодное время года население будет иметь перебои с отоплением и электроэнергией. НВ поинтересовался у синоптика, какой будет погода в ближайшие месяцы.

Зима 2022/2023 будет в среднем на градус-два теплее среднестатистической зимы в нашем регионе. Об этом по просьбе НВ рассказал Владислав Билык, начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра.

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Будет ли зимой снег? По словам синоптика — да. Согласно расчетам, количество осадков будет в пределах среднестатистических показателей, иногда даже меньше этих норм. Снежный покров на более или менее длительные периоды (одна-две недели в среднем) будет залегать по всей территории страны, кроме юга, где будет образовываться иногда. Так что грядущая зима не будет слишком снежной, но осадки ожидаются.

Когда в Украине наступит метеорологическая зима? Как правило, в Украине она начинается в первой декаде декабря. Этого следует ожидать и в текущем году. Метеорологическая зима означает устойчивое понижение среднесуточной температуры ниже 0 °C. Это касается преимущественно северных и западных регионов страны, поскольку были годы, когда на юге Украины по температурным показателям зимы не было. Не исключено, что и в этом году в приморских регионах она может не наступить.

Каким будет декабрь 2022 года? Ожидается, что самым холодным месяцем зимы будет последний, так как в конце января и начале февраля вероятны ультраполярные вторжения холодного воздуха, когда ночная температура опускается до -15 и даже до -20. Исходя из этого, декабрь будет самым теплым месяцем этой зимой.

Напомним, ранее НВ рассказывал, как подготовиться к холодам и как действовать при отсутствии тепла, света и связи.