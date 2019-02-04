Погода на ближайшие дни: в Украину идет похолодание Сегодня, 13:55 256 Цей матеріал також доступний українською kristamonique/Pixabay Морозы возвращаются в Украину kristamonique/Pixabay

В ближайшие сутки в Украине незначительно похолодает, сообщает Укргидрометцентр.

На большей территории страны день пройдет без осадков, лишь на Закарпатье, Прикарпатье и в северных областях местами ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах, кроме юга, местами гололедица В южных, восточных и большинстве центральных областей туманы.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в течение суток от 3° тепла до 3° мороза; в южной части ночью 0-5° тепла, днем 4-9°.

В Киеве днем синоптики спрогнозировали небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

В среду, 6 февраля, в северных, Черкасской, Полтавской, Харьковской областях ожидается мокрый снег, на остальной территории - без осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла, на юге и в Приазовье 5-7° тепла; в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем около 0°.

В Киеве ночью ожидается умеренный, а днем местами небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла.