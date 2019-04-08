Погода на ближайшие дни: в Украине станет еще теплее, местами до +23
В ближайшие сутки погоду в Украине определит теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентре.
В западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях местами пройдет небольшой дождь, на остальной территории день пройдет без осадков. Ветер юго-восточный ( на западе – северо-восточный), 5-10 м/с.
Температура ночью 4-10° тепла; днем 15-20°, в южной части до 23°, на западе страны и местами на побережье морей 11-16°.
В Киеве осадков не ожидается. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 17-19°.
В среду, 10 апреля, синоптики прогнозируют в южных, центральных областях и Карпатском регионе небольшие, местами умеренные дожди, отдельные грозы, на остальной территории - без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 5-10°; днем в западных областях 10-15°, на остальной территории 14-19°, в центральных и восточных областях местами 20-22°.
В Киеве существенных осадков не ожидается. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 15-17°С.