Елена Деревянко
Почему нельзя сравнивать Зеленского с Рейганом
Сергей Фурса
Стране нужны еб***е
Тарас Прохасько
Главный интерес украинцев
Тимофей Милованов
Секс-хроники украинских университетов

Погода на ближайшие дни: морозы укрепят позиции

Сегодня, 16:59
179
Цей матеріал також доступний українською

manfredrichter/Pixabay

Морозы вернулись в Украину

В ближайшие сутки погоду в Украине определит прохладный воздух.

На большей части страны осадков не ожидается, лишь ночью на севере Левобережья местами пройдет небольшой снег. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, в Карпатах 9-14° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла, на крайнем западе 4-6° тепла; в Крыму ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

В Киеве день пройдет без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.

В пятницу, 8 февраля, в Украине без осадков. На дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер южный (на юге и востоке - северо-восточный), 3-10 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, на юге и в Закарпатье 2-7° мороза, днем около 0°, в западной части 3-7° тепла; в восточных и Сумской областях ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киеве - без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-8 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем около 0°.

Теги:   Мороз Прогноз погоды

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Сегодня, 13:01

article_img
В Украине появился реестр коррупционеров
События

Сегодня, 10:53

article_img
ООС: обнародовано видео уничтожения ВСУ бронетехники оккупантов
Геополитика

Сегодня, 08:28

article_img
СМИ: Ирландия добивается от ЕС 4,5 миллиардов евро компенсации в случае "жесткого" Brexit

Выбор редакции

События

Сегодня, 12:05

article_img
Кормил картошкой. Российский пропагандист Киселев рассказал о дружбе с Порошенко в 2000-х
Экономика

Сегодня, 14:52

article_img
Изменить тенденцию. Как можно повлиять на уменьшение трудоспособного населения в Украине
Политика

Вчера, 19:28

article_img
20 лет заключения. Что может ждать Медведчука после обвинений в госизмене

ТОП 3

События

Вчера, 14:00

article_img
ГПУ открыла дело против Медведчука по подозрению в госизмене и сепаратизме
32783
События

Вчера, 18:47

article_img
Молчать нельзя. Реакция соцсетей на отстранение Супрун
30142
События

Вчера, 00:45

article_img
Порошенко анонсировал на четверг голосование за внесение изменений в Конституцию
9893