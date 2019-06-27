Непогода в Киеве: ветер срывал со зданий кровлю и валил на автомобили заборы и деревья — видео
В четверг, 27 июня, на Киев обрушился ураган, который нанес существенный материальный ущерб как самому городу, так и частной собственности его жителей.
Как видно на видео, опубликованных очевидцами, мощные порывы ветра валили на припаркованные автомобили деревья и заборы, а также срывал со зданий металлическую кровлю.
Кроме того, на некоторых улицах упавшие на проезжую часть ветки частично заблокировали движение, из-за чего на этих участках образовались пробки.
Информации о возможных пострадавших среди людей пока не поступало.