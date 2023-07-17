«Сахара решила дыхнуть на Европу». Синоптик предупредила, будет ли распространяться по Украине адская жара 17 июля, 16:10 На Украину из Европы надвигается жара (Фото:cherriesjd / depositphotos)

В Украину из Европы надвигается аномальная жара. Впрочем, экстремальных температур, более 40 градусов, у нас не ожидается.

Синоптик Наталья Диденко, специально для радио NV, рассказала о жарком июле — где температура в Украине поднимется выше всего, будет ли в ближайшие дни дождь и как «выживать» в невероятную жару.

Видео дня

Грозят ли температурные рекорды сейчас Украине? Что у нас с погодой в ближайшие дни?

Мне очень нравится, по крайней мере творчески, как назвали итальянцы эту волну. Они назвали ее Жаркая волна Цербера в честь чудовища, трехголового пса, которого изобразил Данте в аду. И мы всегда говорим: адская жара. Да, эта жара есть, она будет продолжаться. Север Африки, южная часть Европы, некоторые центральные страны будут страдать от экстремальной жары, потому что температура воздуха будет достигать не просто 30−36 градусов, а и значительно превышать +40. Конечно, нас это также интересует, потому что очень много наших граждан, украинцев, широкими просторами и западной, и центральной, и южной Европы путешествуют и там проживают. Для них это также важно, не забывайте о них.

Что касается Украины, у нас будет жара преимущественно в южной части, это характерно для лета, разумеется, там всегда самая высокая температура воздуха. Но вот таких за 40 у нас не ожидается, к счастью. Все же эта волна будет сбиваться в северном направлении. Поэтому у нас, например, завтра на юге может быть 30, 35, может где-то выскочить и до 36. На Николаевщине, на Херсонщине, на Запорожье и в Крыму. Но все же это такая летняя температура воздуха, конечно, 30 и 35 градусов для южной особенно части Украины — это не что-то такое экстраординарное.

А вот вообще, например, на западе и на севере, включая Киев, то завтра вообще будет очень комфортная погода, температура воздуха где-то 24−28 градусов. Поэтому такая сильная жара в южной части Европы еще будет сдерживаться на неделе. Но у нас преимущественно жара будет продолжаться, конечно, с меньшими показателями на юге Украины, возможно, на юго-востоке, юго-западе. Но я надеюсь, что 40 и тем более за 40 у нас не ожидается, по крайней мере по предварительным прогнозам.

А чем обусловлены такие жаркие дни и в Европе, и в Украине?



Это Сахара решила подышать на Европу. Такая мощная волна жаркая идет из районов Африки, из таких засушливых сахарских, с очень высокой температурой воздуха. Кстати, попутно хочу попросить всех никогда не говорить «температуры воздуха», потому что есть только одна она — температура. Поэтому происхождение это африканское, сахарское, понятно, и оно еще продлится некоторое время.

Нынешним летом в Украине достаточно осадков я заметила, это нормально для середины лета? И когда снова ждать дождя?

Вы знаете, можно небольшой итог сделать за июнь, июль только середина, то в целом о лете вообще трудно говорить. Конечно, очень часто, между прочим в июне, проходят такие классические летние дожди, когда сильный ливень, гроза, град, возможно, даже шквалы, даже порой при таких сильных температурных контрастах бывают и смерчи. Поэтому пока говорить о том, что оно засушливое или слишком дождливое, я бы не спешила.

Завтра, кстати, как мы уже заговорили о прогнозе, то завтра кратковременные дожди и грозы ожидаются в большинстве областей, на юге почти не будет их, и на востоке они дойдут аж где-то вечером. А вот на западе ночью может быть сильный ливень, и завтра до Киева также днем дойдет. То есть завтра будут у нас дождики, которые между прочим на западе и севере снизят температуру до комфортной. Поэтому пока что дождей достаточно, температура не зашкаливает как в той же Испании или Италии. Зелень, соответственно, очень благодарна таким метеорологическим условиям, все изобилует, растет, цветет, Слава Богу.

Читала, что в Италии Служба здоровья, чтобы предупредить людей, присылает информационные бюллетени с погодой на ближайшие 24 часа, 48, 82 часа. А что-то подобное есть в Украине?

Это вопрос не ко мне, потому что я частный метеоролог, это к государственным структурам. Бюллетени, насколько я помню, раньше отправлялись преимущественно государственным заинтересованным организациям разным, которые заказывали. Сейчас это можно делать такими сообщения, смсками даже проще всего. Но все сейчас имеют доступ к каким-то погодным ресурсам, другой вопрос, что они могут быть очень разными. Единственное, чтобы я посоветовала, когда жара, например, 30−32 градуса, обязательно не забывайте пить побольше воды, избегать прямых солнечных лучей. Если в офисе есть кондиционер, лучше там пересидеть. Тем более для Киева это всего один день самый жаркий, это сегодня, дальше будет значительно легче. Но, конечно, жары надо избегать. Гипертоники страдают также от высокой температуры воздуха. Поэтому я бы советовала, во-первых, следить за прогнозами погоды, исключительно профессиональными. И конечно, следовать профессиональным советам.

Я читала такой совет, повязывать белый влажный платочек на шею, когда очень жарко. Даже в Южной Корее, если я не ошибаюсь, так делают люди. Как вы думаете, насколько это действенно?

Я от своего человеческого опыта буду говорить, потому что метеорология не советует, но в этом смысл какой-то есть. Я знаю, что, например, очень помогает, мне так точно, когда сильная жара, окунуть руки по локоть в прохладную воду. Сильный контраст, кстати, также может быть вреден. И на затылок положить что-то такое прохладное. А повязывать ли что-то на шею, то это уже очень индивидуально. В этом тоже есть смысл, на затылок класть, некоторые врачи советуют, между прочим. Но чтобы это не был какой-то там лед, потому что контрастом можно себе еще и навредить.