В преддверии ноябрьских холодов. В Украину придет резкое потепление 8 ноября, 17:37 Где в Украине резко потеплеет в ближайшее время (Фото:instagram.com/thekyivlover)

Южный антициклон принес на территорию Украины временное потепление.

Оно коснется всех регионов. Погода будет сухой, местами солнечной, без осадков. Также будут туманы. Такая погода продлится примерно до следующего понедельника.

С 9 ноября на всей территории Украины ожидается потепление. В среднем в среду температура воздуха будет составлять +10+14 градусов, в восточных областях чуть ниже – примерно +7+10 градусов. Об этом рассказала метеоролог Наталья Диденко.

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Погода 9 ноября в Киеве будет сухой, осадков не ожидается. Температура поднимется до +13 градусов.

«Теплая погода продлится [некоторое время], а со следующей недели придет логическое ноябрьское похолодание. Еще есть время подумать и придумать, как лучше утеплить себя и дома любыми мудрыми безопасными источниками — от страшных брюк с начесом или более модных флисовых до каких-то легендарных генераторов, на которые смахивают, читаю в соцсетях, владельцы многоквартирных домов», — поделилась синоптикиня.

Она также напомнила, что к 21 декабря продолжительность светового дня будет сокращаться, а уже после дня зимнего солнцестояния снова начнет увеличиваться. До этого времени придется мириться с облачными днями и отсутствием электроэнергии.

Ранее НВ рассказывал, где будет теплее всего и холоднее всего в ноябре в Украине.