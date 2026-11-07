Погода улучшится. Синоптики сообщили о прекращении осадков в Украине и где ожидается самая холодная ночь недели

Погода в Украине в воскресенье, 8 ноября (Фото: MolnarSzabolcsErdely / pixabay)

Погода в субботу, с похолоданием, мокрым снегом и дождем , напомнила о приближении зимы, в воскресенье осадки прекратятся, однако сохранится ночной мороз.

По прогнозу синоптиков, погода в Украине в воскресенье, 8 ноября, будет без осадков на всей территории страны. Порывы ветра ослабнут, но ночью в большинстве регионов будет мороз. Самая низкая ночная температура воздуха — -7 градусов в этот день ожидается на востоке, самая высокая дневная — +8 градусов в части западных и центральных областей.

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Какая погода будет в Украине в воскресенье, 8 ноября

В западных областях сохранится малооблачная погода без осадков. Местами туман. Ветер переменного направления, 1−6 м/с. Ночная температура воздуха -1 -6 градусов, дневная +3 +8 градусов.

В северных областях установится устойчивая и малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Ночная температура воздуха 0 −5 градусов, дневная +2 +7 градусов.

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный, 3−8 м/с. Ночная температура воздуха -4 +1 градус, дневная +3 +8 градусов.

В южных областях и в Крыму погода устойчивая, без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 3−8 м/с. Ночная температура воздуха -3 -2 градуса, дневная +4 +9 градусов.

В восточных областях ожидается прохладная, но сухая погода без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5−10 м/с. Ночная температура воздуха -2 — градусов, дневная +1 +6 градусов.