Апрельская непогода. Хмельницкий сильно замело снегом — фото 5 апреля, 12:31 На улицах работают коммунальщики (Фото:ye.ua)

В среду, 5 апреля, Хмельницкий засыпало снегом, аномальный снегопад начался еще во вторник, 4 апреля и продолжался всю ночь.

Хмельницкий Сайт Є сообщил, что местные коммунальщики продолжают ликвидировать последствия непогоды.

По словам заместителя городского головы Василия Новачка, в течение месяца коммунальщики активно убирали Хмельницкий от зимней грязи, поэтому большинство техники переоборудовали под весенние работы.

Видео дня

Чтобы предотвратить коллапс, всю ночь на дорогах и тротуарах работало четыре единицы техники.

Также для безопасности движения коммунальщики уже высыпали почти 200 тонн соли.

Фото: ye.ua

Фото: ye.ua

Фото: ye.ua

Фото: ye.ua

Фото: ye.ua

Фото: ye.ua