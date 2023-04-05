Апрельская непогода. Хмельницкий сильно замело снегом — фото

5 апреля, 12:31
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На улицах работают коммунальщики (Фото:ye.ua)

На улицах работают коммунальщики (Фото:ye.ua)

В среду, 5 апреля, Хмельницкий засыпало снегом, аномальный снегопад начался еще во вторник, 4 апреля и продолжался всю ночь.

Хмельницкий Сайт Є сообщил, что местные коммунальщики продолжают ликвидировать последствия непогоды.

По словам заместителя городского головы Василия Новачка, в течение месяца коммунальщики активно убирали Хмельницкий от зимней грязи, поэтому большинство техники переоборудовали под весенние работы.

Видео дня

Чтобы предотвратить коллапс, всю ночь на дорогах и тротуарах работало четыре единицы техники.

Также для безопасности движения коммунальщики уже высыпали почти 200 тонн соли.

ye.ua
Фото: ye.ua
ye.ua
Фото: ye.ua
ye.ua
Фото: ye.ua
ye.ua
Фото: ye.ua
ye.ua
Фото: ye.ua
ye.ua
Фото: ye.ua
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Хмельницкий Снег Погода

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