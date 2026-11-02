Метеорологическая опасность. Синоптики предупредили, где туманы затруднят движение и пройдет дождь в ближайшее время в Украине

Ноябрь в Украине начался с постепенного понижения температуры воздуха и небольших дождей; во вторник к осадкам местами добавится сильный туман.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, погода в Украине во вторник, 3 ноября, ухудшится ночью и утром в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях из-за тумана — объявлен I уровень опасности.

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Фото: Метеорологическое предупреждение на 3 ноября / meteo.gov.ua

На всей территории страны ожидается облачная погода, небольшой дождь пройдет в части западных, северных, восточных, центральных областей и в Крыму. Самая низкая ночная температура воздуха +4 градуса ожидается в Хмельницкой и Ровенской областях, самая высокая дневная — +15 градусов в Крыму.

Какая погода будет в Украине во вторник, 3 ноября

В западных областях облачно, местами небольшой дождь, кое-где переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +5 +7 градусов, дневная +5 +9 градусов.

В северных областях облачно, местами небольшой дождь. Ночная температура воздуха +6 +8 градусов, дневная +6 +9 градусов.

В центральных областях облачно, местами небольшой дождь. Ночная температура +8 +10 градусов, дневная +10 +12 градусов.

В южных областях облачно, без осадков. Ночная температура воздуха +8 +10 градусов, дневная +11 +13 градусов.

В восточных областях облачно, местами небольшой дождь. Ночная температура воздуха +8 +10 градусов, дневная +10 +12 градусов.

В Крыму облачно, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +11 +13 градусов, дневная +13 +15 градусов.