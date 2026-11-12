Рекордное потепление недели. Где будет самая высокая температура воздуха в Украине и пройдут дожди в пятницу, 13 ноября

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, в пятницу, 13 ноября, в Украине ожидается значительное потепление. На западе и севере пройдут дожди. Также незначительные осадки ожидаются в отдельных центральных и восточных областях. На всей территории страны будет преимущественно облачно. Самая низкая ночная температура воздуха — +1 градус в этот день прогнозируется в Ивано-Франковской области, самая высокая дневная — +18 градусов на юге и в Крыму, где местами показания термометров достигнут +20 градусов.

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Какая погода будет в Украине в пятницу, 13 ноября

В западных областях облачно, умеренный, местами небольшой дождь. Средняя ночная температура воздуха +3 +5 градусов, дневная +6 +11 градусов.

В северных областях облачно, умеренный и небольшой дождь, местами без осадков. Ночная температура воздуха +3 +5 градусов, дневная +6 +10 градусов.

В центральных областях облачно, без осадков, местами небольшой дождь. Ночная температура +4 -+6 градусов, дневная +12 +14 градусов.

В южных областях облачно, без осадков. Ночная температура воздуха +9 +11 градусов, дневная +14 +16 градусов.

В восточных областях облачно, без осадков, местами небольшой дождь. Ночная температура воздуха +4 +7 градусов, дневная +12 +14 градусов.

В Крыму облачно, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +14 +16 градусов, дневная +16 +18 градусов.