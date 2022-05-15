«Много трупов российских солдат». В крымские морги и больницы свозят погибших и раненых оккупантов — член Меджлиса 15 мая, 15:45 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Украина хранит в вагонах-рефрижераторах тела российских военных (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Большое количество погибших и раненых солдат российской армии свозят на территорию временно оккупированного Крыма, сообщил в эфире Радио НВ член Меджлиса крымскотатарского народа, глава Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев.

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«[Свидетельством] того, что россияне терпят большие потери, есть, например, 216 бригада. Она находится в Симферопольском районе, пгт. Перевальное. Там нам давали информацию люди, что более 80% погибших. Подтвердилась информация, что 400 "двухсотых" (погибших — ред.) из этой бригады привезли. Есть информация, например, что у моргов в Армянске и Красноперекопске видели много трупов российских солдат», — отметил Бариев.

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На севере Крыма, рассказал член Меджлиса, для раненых даже школы переоборудовали в госпитали.

«В больницах Севастополя, [в целом] в больницах Крыма много раненых военнослужащих. Их привозят как из Черноморского флота, так и с материковой части Украины. Их также переправляют военно-транспортными самолетами в Российскую Федерацию», — добавил Бариев.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 15 мая потери личного состава армии России в войне против Украины насчитывают около 27 400 человек.

В сводке Генштаба также говорится, что РФ из-за потерь пополняет бригаду морпехов членами экипажей кораблей, ведет наступление на четырех направлениях — северском, слобожанском, славянском и бахмутском.

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