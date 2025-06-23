Полиция за год идентифицировала 87% тел, возвращенных из России

Украина уже идентифицировала 87% тел, возвращенных из России (Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными)

В Украине за год удалось идентифицировать 87% тел погибших, которые были репатриированы из России. Есть случаи, когда в одном из переданных пакетов находятся фрагменты нескольких человек.

Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины — начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе, сообщает Суспільне.

По его словам, в отдельных случаях эксперты обнаруживают в пакетах с останками фрагменты тел, принадлежащие разным людям.

«Иногда это просто мешок с костями. Не редки случаи, когда мы устанавливаем: в одном мешке фрагменты принадлежат нескольким телам», — заявил Цуцкиридзе.

Для идентификации погибших используют прежде всего ДНК-экспертизы. Кроме того, применяют стоматологические сравнения (при наличии медицинских документов), анализ отпечатков пальцев, татуировок, шрамов и других индивидуальных признаков.

Сейчас главным препятствием для идентификации в полиции называют недостаток биологических образцов от родственников пропавших без вести. Цуцкиридзе призвал людей, которые еще не сдали свой ДНК-профиль, обратиться в ближайший отдел полиции или воспользоваться помощью международной комиссии.

«Основной проблемой с идентификацией сейчас является отсутствие биологического материала. Если ваш родной пропал — обратитесь в отдел полиции или сдайте ДНК через международные структуры, если находитесь за границей», — подчеркнул он.

В рамках договоренностей в Стамбуле Россия передавала Украине тела погибших защитников в период с 11 по 16 июня. Всего было получено, по данным Координационного штаба, около 6057 тел.