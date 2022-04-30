Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью журналистки Радио Свобода Веры Гирич 30 апреля, 04:22 Цей матеріал також доступний українською Вера Гирич погибла во время ракетного удара оккупантов по Киеву (Фото:Вера Гирич/Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью в Киеве журналистки Радио Свобода Веры Гирич.

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Глава государства напомнил, что с начала войны погибло 23 сотрудника СМИ.

«Она стала 23 работником медиа, чья жизнь оборвалась в результате российского вторжения за время с 24 февраля. Мои соболезнования всем близким, всем родным. Вечная память всем жертвам этой войны», — заявил президент.

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Зеленский подчеркнул, что удар ракетами по Киеву был проведен в день визита главы ООН.

«Жаль, но такое сознательное и жестокое унижение Организации Объединенных Наций со стороны России осталось без мощного ответа», — заявил президент.

В результате попадания российской ракеты в жилой дом в центре Киева 28 апреля погибла журналистка и продюсер Радио Свобода Вера Гирич.

«Вера Гирич работала в киевском бюро Радио Свобода с 1 февраля 2018, а до этого — на ведущих украинских телеканалах. «Редакция выражает соболезнование семье Веры Гирич и будет вспоминать ее как светлого и доброго человека, настоящего профессионала», — пишут в Радио Свобода. О гибели Веры Гирич написали и в белорусской службе Радио Свобода.

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