«Больше вопросов, чем ответов». Экс-нардеп Жвания погиб в серой зоне Запорожской области — Геращенко 10 мая, 00:00 Цей матеріал також доступний українською Давид Жвания (Фото:debaty.sumy.ua)

Политик, народный депутат IV-VII созывов Верховной Рады Давид Жвания погиб при обстреле в серой зоне Запорожской области, сообщает советник главы МВД Антон Геращенко.

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По информации его источников, экс-нардеп погиб 9 мая от артиллерийского огня возле блокпоста оккупантов в районе села Новопокровка Запорожской области.

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Также известно, что у Жвании было российское гражданство, он являлся неофициальным представителем Росатома.

«В этой истории вопросов больше, чем ответов», — добавил Геращенко.

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