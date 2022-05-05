Зеленский выразил соболезнование семье погибшего журналиста Махова

5 мая, 00:43
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Украины выразил соболезнование семье журналиста телеканала Дома Александра Махова, который в рядах ВСУ погиб во время боевых действий в районе Изюма Харьковской области.

Война России против Украины — главные события 5 мая

«Мои искренние соболезнования близким, друзьям. Пусть его сын Владислав знает: Россия ответит за эту смерть. Мы обязательно одержим для Украины победу. Уверен, это было мечтой Александра. Мы ее реализуем. Вечная память ему и всем нашим героям, отдавшим жизнь за Украину!», — заявил президент.

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4 мая в районе Изюма Харьковской области погиб украинский журналист Александр Махов.

Александр Махов был участником войны на Донбассе в 2014 году, военным корреспондентом. Он родом из Луганской области, в 2022 году отправился на фронт, чтобы защищать Украину.

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https://www.youtube.com/watch?v=FxZ0U59yktk
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Война в Украине Владимир Зеленский Журналист Война России против Украины

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