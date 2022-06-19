Ракетная атака РФ: В Днепропетровской области в больнице умер спасатель, пострадавший из-за взрыва на нефтебазе

19 июня, 11:52
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Последствия российских обстрелов в Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Последствия российских обстрелов в Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В больнице скончался один из спасателей, пострадавший в результате взрыва резервуара с топливом на нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровской области, по которой РФ нанесла ракетные удары.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«Врачи сделали все. Но спасти не удалось», — написал он.

Напомним, утром 19 июня в Новомосковском районе Днепропетровской области на месте ракетной атаки РФ взорвался резервуар с топливом. Один спасатель погиб, еще двое были госпитализированы с ожогами.

Видео дня

Российские войска атаковали ракетами Днепропетровскую область в субботу вечером, 18 июня. В результате попадания трех ракет разрушена нефтебаза.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Днепропетровская область Ракетные удары Нефтебаза Война России против Украины

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