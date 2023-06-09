Знал несправедливость армии РФ изнутри. В РДК заявили о гибели командира, который руководил штурмом Новой Таволжанки 9 июня, 13:29 Представители Российского добровольческого корпуса в РФ (Фото:РДК / Telegram)

Российский добровольческий корпус сообщил о гибели командира Даниила Мазника. Он командовал штурмом села Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом подразделение написало в Telegram.

По словам бойцов РДК, Даниил «Шайба» Мазник принял свой последний бой 3 июня. Именно он взял первого пленного в Новой Таволжанке и командовал успешным ее штурмом.

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Они сообщили, что Даниил отдал 6 лет своей жизни армии РФ и боролся против нее в рядах РДК, зная «всю несправедливость и гниль этой махины» изнутри.

Прощание с бойцом состоится 10 июня в 11:00 на Байковом кладбище.

1 июня российские добровольцы объявили об очередном рейде в Белгородской области страны-агрессора.

4 июня они снова заявили, что с боями заходят в пригород Шебекино Белгородской области.

5 июня бойцы РДК сообщили, что «уже который день» полностью контролируют российское село Новая Таволжанка на территории Белгородской области.

6 июня Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков признал, что власти РФ не могут попасть в село Новая Таволжанка.

7 июня, бойцы РДК заявили, что уже седьмой день контролируют населенный пункт.