Погиб главный сержант 68-й егерской бригады Антон Усовский

2 августа, 23:23
Поделиться:
Антон Усовский погиб, защищая Украину (Фото:68 отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша/Facebook)

Антон Усовский погиб, защищая Украину (Фото:68 отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша/Facebook)

Во время боевых действий против оккупантов погиб главный сержант 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша Антон Усовский.

«Антон был мужественным, решительным, человечным, высокопрофессиональным, образцом для всего сержантского состава. Искренние слова соболезнования и скорби родным и близким нашего павшего собрата. Покойся с миром, Друг Шаман!» — сообщили в бригаде.

Видео дня

Церемония отпевания и прощания с Антоном Усовским состоится 5 августа в 12:00 в Михайловском соборе в Киеве.

Читайте также:
В свой первый рабочий день. В результате обстрела Россией Херсона погиб врач — ему было всего 25 лет
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Война в Украине Смерть Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X