Погиб главный сержант 68-й егерской бригады Антон Усовский 2 августа, 23:23 Антон Усовский погиб, защищая Украину (Фото:68 отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша/Facebook)

Во время боевых действий против оккупантов погиб главный сержант 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша Антон Усовский.



«Антон был мужественным, решительным, человечным, высокопрофессиональным, образцом для всего сержантского состава. Искренние слова соболезнования и скорби родным и близким нашего павшего собрата. Покойся с миром, Друг Шаман!» — сообщили в бригаде.



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Церемония отпевания и прощания с Антоном Усовским состоится 5 августа в 12:00 в Михайловском соборе в Киеве.

