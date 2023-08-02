Погиб главный сержант 68-й егерской бригады Антон Усовский
Антон Усовский погиб, защищая Украину (Фото:68 отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша/Facebook)
Во время боевых действий против оккупантов погиб главный сержант 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша Антон Усовский.
«Антон был мужественным, решительным, человечным, высокопрофессиональным, образцом для всего сержантского состава. Искренние слова соболезнования и скорби родным и близким нашего павшего собрата. Покойся с миром, Друг Шаман!» — сообщили в бригаде.
Церемония отпевания и прощания с Антоном Усовским состоится 5 августа в 12:00 в Михайловском соборе в Киеве.