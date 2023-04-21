На фронте погиб артист балета Одесской оперы Ростислав Янчишен

21 апреля, 12:42
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Ростислав Янчишен вступил в ВСУ в первые дни войны (Фото:Одесская опера/Facebook)

Ростислав Янчишен вступил в ВСУ в первые дни войны (Фото:Одесская опера/Facebook)

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб артист балета Одесской оперы Ростислав Янчишен.

Ростислав выступал в Одесской опере более 10 лет, а с первых дней войны присоединился к ВСУ.

«Светлый, талантливый, порядочный, интеллигентный человек. Он одним из первых пошел защищать Родину! Не по повестке, не по приказу, а по собственному решению, по зову сердца и осознанию своей патриотической миссии», — сообщила заведующая балетной труппой театра Гарри Севоян.

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Коллектив Одесской оперы выразил искренние соболезнования семье и близким защитника Украины Ростислава Янчишена.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Одесса Балет Опера Война в Украине Война России против Украины

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