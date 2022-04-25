Удары оккупантов по железной дороге: появился список поездов, которые задерживаются

25 апреля, 11:26
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Из-за ударов российских оккупантов задерживаются 13 поездов (иллюстративное фото) (Фото:Укрзализниця)

Из-за ударов российских оккупантов задерживаются 13 поездов (иллюстративное фото) (Фото:Укрзализниця)

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Укрзализниця обнародовала график поездов, которые задерживаются в пути из-за ударов российских оккупантов по железнодорожной инфраструктуре.

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По данным УЗ, задерживаются следующие поезда:

  • № 86 Запорожье — Львов (+1 ч 40 мин);
  • № 174 Запорожье — Хмельницкий (+1 час);
  • № 87 Запорожье — Ковель (+1 ч 35 мин);
  • № 96 Рахов — Киев (+1 час);
  • № 770 Каменец-Подольский — Киев (+1 ч 10 мин);
  • № 50 Трускавец — Киев (+ 4 часа);
  • № 56 Рахов — Киев (+ 3 часа);
  • № 21 Харьков — Трускавец (+ 3 часа);
  • № 13 Солотвино — Киев (+ 2 часа);
  • № 130 Кременчуг — Ивано-Франковск (+ 2 часа);
  • № 231 Днепр — Львов (+ 3 часа);
  • № 45 Ужгород — Лозовая (+ 32 мин);
  • № 774 Львов — Дарница (+ 1 ч 42 мин);
  • № 722 Киев — Харьков (+90 мин);
  • № 6093 Здолбунов — Львов (+1 час);
  • № 803 Ровно — Львов (30 мин).

Кроме того, задерживается ряд пригородных поездов:

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  • № 6250 Бердичев — Казатин (+ 1 ч 30 мин);
  • № 6252 Шепетовка — Казатин (+ 1 ч 30 мин);
  • № 6301 Казатин — Жмеринка (+ 1 ч 23 мин);
  • № 6304 Жмеринка — Казатин (+ 30 мин);
  • № 6343 Жмеринка — Гречаны (+ 1 ч 25 мин);
  • № 6342 Гречаны — Жмеринка (+ 10 мин);
  • № 804/803 Ровно — Львов (+ 1 час);
  • № 816/815 Львов — Черновцы (+ 1 ч 35 мин);
  • № 6041 Тернополь — Львов (+ 42 мин);
  • № 6042 Львов — Тернополь (+ 1 ч 22 мин);
  • № 6353 Здолбунов — Ковель (+ 1 ч 17 мин);
  • № 6092 Львов — Здолбунов (еще не отправился);
  • № 6093 Здолбунов — Львов (еще не отправился, задержка больше часа);
  • № 6187 Львов — Мукачево (задержан по станции Скнилов +20 мин).

Утром 25 апреля российские оккупанты ударили по железнодорожной инфраструктуре в центральной и западной Украине.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Укрзализныця Поезда Война России против Украины

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