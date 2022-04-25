Удары оккупантов по железной дороге: появился список поездов, которые задерживаются 25 апреля, 11:26 Цей матеріал також доступний українською Из-за ударов российских оккупантов задерживаются 13 поездов (иллюстративное фото) (Фото:Укрзализниця)

Укрзализниця обнародовала график поездов, которые задерживаются в пути из-за ударов российских оккупантов по железнодорожной инфраструктуре.



Война России против Украины — главные события 25 апреля

По данным УЗ, задерживаются следующие поезда:

№ 86 Запорожье — Львов ( +1 ч 40 мин);

+1 ч 40 мин); № 174 Запорожье — Хмельницкий ( +1 час);

+1 час); № 87 Запорожье — Ковель ( +1 ч 35 мин);

+1 ч 35 мин); № 96 Рахов — Киев ( +1 час);

+1 час); № 770 Каменец-Подольский — Киев ( +1 ч 10 мин);

+1 ч 10 мин); № 50 Трускавец — Киев ( + 4 часа);

+ 4 часа); № 56 Рахов — Киев ( + 3 часа);

+ 3 часа); № 21 Харьков — Трускавец ( + 3 часа);

+ 3 часа); № 13 Солотвино — Киев ( + 2 часа);

+ 2 часа); № 130 Кременчуг — Ивано-Франковск ( + 2 часа);

+ 2 часа); № 231 Днепр — Львов ( + 3 часа);

+ 3 часа); № 45 Ужгород — Лозовая ( + 32 мин);

+ 32 мин); № 774 Львов — Дарница ( + 1 ч 42 мин);

+ 1 ч 42 мин); № 722 Киев — Харьков ( +90 мин);

+90 мин); № 6093 Здолбунов — Львов ( +1 час);

+1 час); № 803 Ровно — Львов ( 30 мин).

Кроме того, задерживается ряд пригородных поездов:

Видео дня

№ 6250 Бердичев — Казатин ( + 1 ч 30 мин);

+ 1 ч 30 мин); № 6252 Шепетовка — Казатин ( + 1 ч 30 мин);

+ 1 ч 30 мин); № 6301 Казатин — Жмеринка ( + 1 ч 23 мин);

+ 1 ч 23 мин); № 6304 Жмеринка — Казатин ( + 30 мин);

+ 30 мин); № 6343 Жмеринка — Гречаны ( + 1 ч 25 мин);

+ 1 ч 25 мин); № 6342 Гречаны — Жмеринка ( + 10 мин);

+ 10 мин); № 804/803 Ровно — Львов ( + 1 час);

+ 1 час); № 816/815 Львов — Черновцы ( + 1 ч 35 мин);

+ 1 ч 35 мин); № 6041 Тернополь — Львов ( + 42 мин);

+ 42 мин); № 6042 Львов — Тернополь ( + 1 ч 22 мин);

+ 1 ч 22 мин); № 6353 Здолбунов — Ковель ( + 1 ч 17 мин);

+ 1 ч 17 мин); № 6092 Львов — Здолбунов ( еще не отправился);

еще не отправился); № 6093 Здолбунов — Львов ( еще не отправился, задержка больше часа);

еще не отправился, задержка больше часа); № 6187 Львов — Мукачево ( задержан по станции Скнилов +20 мин).

Утром 25 апреля российские оккупанты ударили по железнодорожной инфраструктуре в центральной и западной Украине.

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