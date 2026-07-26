Поезда в Запорожье уже третьи сутки не доезжают до города из-за российских атак

В последнее время российские войска неоднократно атаковали железную дорогу и пассажирские поезда (Фото: .instagram.com/ukrainianrailways/)

Пассажирские поезда уже третьи сутки подряд не курсируют непосредственно в Запорожье из-за постоянных российских обстрелов и сложной ситуации с безопасностью. Их останавливают на подступах к городу.

Об этом сообщил министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник.



По его словам, ответственные службы проверяют выполнение мер по усилению защиты железнодорожной инфраструктуры. Чиновник подчеркнул, что речь идет не только о безопасности отдельных объектов, но и о сохранении непрерывной логистики государства.

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В последнее время российские войска неоднократно атаковали железную дорогу и пассажирские поезда. 18 июля российские дроны нанесли удар по локомотиву и пассажирскому составу в Запорожской области.

На следующий день российский беспилотник повторно атаковал пассажирский поезд в этом регионе. В результате удара пострадала проводница.

24 июля в Днепропетровской области атаке подвергся локомотив пассажирского поезда. Пассажиров и работников железной дороги успели эвакуировать, поэтому пострадавших не было.