Поезда с женскими купе уже совершили четыре рейса. В Укрзализныце рассказали, как прошли поездки 3 июля, 07:36 Поезд Укрзализныци (Фото:Артем Ильин/NV)

Укрзализныця запустила пилотный проект поездов дальнего следования с женскими купе. Четыре рейса уже успешно совершили полный круг по маршруту.



Об этом перевозчик сообщил в воскресенье, 2 июля.

Как рассказали в Укрзализныце, инициативу «очень положительно» восприняли во всех городах старта — Харькове, Днепре, Кривом Роге, Киеве, Ужгороде, Ясине, Трускавце и еще нескольких десятках населенных пунктах на маршруте. Провокаций во время поездок не было.

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«Честно признаемся, что несколько билетов в женские купе таки ошибочно продали мужчинам, мы уже нашли причину и устранили ее, а мужчин и девушек по обоюдному согласию рассадили по отдельным купе», — заявили в УЗ.

Там уверяют, что анализируют замечания пассажиров и обещают увеличить количество рейсов с женскими купе, если будет много положительных отзывов. Цена и качество в таких вагонах не отличаются от остальных.

«Мы постепенно возвращаем патруль в поезда, именно эти рейсы в фокусе, поэтому не удивляйтесь людям с шевронами», — добавили в компании.

Снова обсуждать создание отдельных купе для женщин в Украине начали в мае. Девушка в Twitter рассказала, что должна была ехать в купе вместе с тремя мужчинами, однако волновалась из-за своей безопасности и поэтому перешла в другое. Многие пользовательницы соцсети ее поддержали и поделились своим опытом.



Затем на сайте Кабмина зарегистрировали петицию с призывом сделать в поездах Укрзализныци как минимум по одному отдельному вагону для женщин и мужчин, дорога которых занимает более шести часов. Она собрала необходимое количество подписей.