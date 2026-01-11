В результате задержек на границе, неблагоприятных погодных условий и мер безопасности более 60 поездов курсируют с отклонением от графика . Среди них — международные и поезда дальнего следования, сообщила в воскресенье, 11 января, Укрзализныця.

Измененным маршрутом курсируют:

Nº743/744 Дарница — Славское — Дарница,

Nº119/120 Днепр — Хелм — Днепр,

Nº63/64−112/111 Харьков, Изюм — Пшемысль — Харьков, Изюм,

Nº745/746 Дарница — Львов — Дарница,

Nº9/10 Киев — Будапешт — Киев,

Nº749/750 Киев — Ужгород — Киев,

Nº107/108 Киев — Солотвино — Киев,

Nº178 Ивано-Франковск — Киев,

Nº292/291 Киев — Львов — Киев,

Nº52/30 Пшемысль — Киев — Перемышль,

Nº20−67/19 Варшава, Хелм — Киев — Варшава, Хелм,

Nº742/741 Львов — Киев,

Nº15/16 Харьков — Ворохта — Харьков,

Nº98/97 Ковель — Киев — Ковель,

Nº44/43−50/49 Трускавец, Ивано-Франковск — Черкассы — Трускавец, Ивано-Франковск,

Nº92/91 Львов — Киев — Львов,

Nº29/27 Ужгород, Чоп — Киев — Ужгород, Чоп,

Nº207/7−208/8 Ивано-Франковск, Черновцы — Киев — Ивано-Франковск, Черновцы,

№ 114 Ужгород — Харьков.

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Как отметили в УЗ, железнодорожники устраняют повреждения после обстрелов и разрабатывают оптимальные маршруты для оперативного возвращения поездов в график.

10 января Укрзализныця сообщила о задержке по меньшей мере 14 поездов из-за аномальных погодных условий. 9 января Укрзализныця сообщала о значительных задержках десятков рейсов из-за непогоды в Киевской области и обесточивания участка железной дороги, некоторые из поездов ехали на 5−6 часов дольше. Сообщалось об организации трансферов, в частности для международных поездов.