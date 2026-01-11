Более 60 рейсов движутся с отклонением графика в результате погодных условий и обстрелов — Укрзализныця
Укрзализныця сообщила о задержке более 60 рейсов (Фото: Укрзализныця)
В результате задержек на границе, неблагоприятных погодных условий и мер безопасности более 60 поездов курсируют с отклонением от графика. Среди них — международные и поезда дальнего следования, сообщила в воскресенье, 11 января, Укрзализныця.
Измененным маршрутом курсируют:
- Nº743/744 Дарница — Славское — Дарница,
- Nº119/120 Днепр — Хелм — Днепр,
- Nº63/64−112/111 Харьков, Изюм — Пшемысль — Харьков, Изюм,
- Nº745/746 Дарница — Львов — Дарница,
- Nº9/10 Киев — Будапешт — Киев,
- Nº749/750 Киев — Ужгород — Киев,
- Nº107/108 Киев — Солотвино — Киев,
- Nº178 Ивано-Франковск — Киев,
- Nº292/291 Киев — Львов — Киев,
- Nº52/30 Пшемысль — Киев — Перемышль,
- Nº20−67/19 Варшава, Хелм — Киев — Варшава, Хелм,
- Nº742/741 Львов — Киев,
- Nº15/16 Харьков — Ворохта — Харьков,
- Nº98/97 Ковель — Киев — Ковель,
- Nº44/43−50/49 Трускавец, Ивано-Франковск — Черкассы — Трускавец, Ивано-Франковск,
- Nº92/91 Львов — Киев — Львов,
- Nº29/27 Ужгород, Чоп — Киев — Ужгород, Чоп,
- Nº207/7−208/8 Ивано-Франковск, Черновцы — Киев — Ивано-Франковск, Черновцы,
- № 114 Ужгород — Харьков.
Как отметили в УЗ, железнодорожники устраняют повреждения после обстрелов и разрабатывают оптимальные маршруты для оперативного возвращения поездов в график.
10 января Укрзализныця сообщила о задержке по меньшей мере 14 поездов из-за аномальных погодных условий. 9 января Укрзализныця сообщала о значительных задержках десятков рейсов из-за непогоды в Киевской области и обесточивания участка железной дороги, некоторые из поездов ехали на 5−6 часов дольше. Сообщалось об организации трансферов, в частности для международных поездов.