Более 60 рейсов движутся с отклонением графика в результате погодных условий и обстрелов — Укрзализныця

11 января, 13:54
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Укрзализныця сообщила о задержке более 60 рейсов (Фото: Укрзализныця)

Укрзализныця сообщила о задержке более 60 рейсов (Фото: Укрзализныця)

В результате задержек на границе, неблагоприятных погодных условий и мер безопасности более 60 поездов курсируют с отклонением от графика. Среди них — международные и поезда дальнего следования, сообщила в воскресенье, 11 января, Укрзализныця.

Измененным маршрутом курсируют:

  • Nº743/744 Дарница — Славское — Дарница,
  • Nº119/120 Днепр — Хелм — Днепр,
  • Nº63/64−112/111 Харьков, Изюм — Пшемысль — Харьков, Изюм,
  • Nº745/746 Дарница — Львов — Дарница,
  • Nº9/10 Киев — Будапешт — Киев,
  • Nº749/750 Киев — Ужгород — Киев,
  • Nº107/108 Киев — Солотвино — Киев,
  • Nº178 Ивано-Франковск — Киев,
  • Nº292/291 Киев — Львов — Киев,
  • Nº52/30 Пшемысль — Киев — Перемышль,
  • Nº20−67/19 Варшава, Хелм — Киев — Варшава, Хелм,
  • Nº742/741 Львов — Киев,
  • Nº15/16 Харьков — Ворохта — Харьков,
  • Nº98/97 Ковель — Киев — Ковель,
  • Nº44/43−50/49 Трускавец, Ивано-Франковск — Черкассы — Трускавец, Ивано-Франковск,
  • Nº92/91 Львов — Киев — Львов,
  • Nº29/27 Ужгород, Чоп — Киев — Ужгород, Чоп,
  • Nº207/7−208/8 Ивано-Франковск, Черновцы — Киев — Ивано-Франковск, Черновцы,
  • № 114 Ужгород — Харьков.

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Как отметили в УЗ, железнодорожники устраняют повреждения после обстрелов и разрабатывают оптимальные маршруты для оперативного возвращения поездов в график.

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10 января Укрзализныця сообщила о задержке по меньшей мере 14 поездов из-за аномальных погодных условий. 9 января Укрзализныця сообщала о значительных задержках десятков рейсов из-за непогоды в Киевской области и обесточивания участка железной дороги, некоторые из поездов ехали на 5−6 часов дольше. Сообщалось об организации трансферов, в частности для международных поездов.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Укрзализныця Поїзд укрзалізниця Погода Обстрел

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