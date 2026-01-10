Аномальная непогода: Укрзализныця предупредила о задержках отправления 14 поездов
Поезда Укрзализныци отправляются с отклонением от графика из-за непогоды в Украине 10 января 2026 года (Фото: Укрзализныця)
В субботу, 10 января, не менее 14 поездов отправятся из начального пункта с отклонением от графика из-за аномальных погодных условий, сообщает Укрзализныця.
По данным компании, время задержек в субботу будет меньше, чем накануне, 9 января. Речь идет о следующих рейсах:
- № 219 Днепр — Киев — плюс 3 часа;
- № 109/110 Ивано-Франковск — Херсон +2 часа;
- № 144 Рахов — Сумы +1 час;
- № 47/48 Чоп — Барвенково +1 час;
- № 706 Перемышль — Киев +1 час;
- № 59/60 Чоп — Киев +1:30;
- № 58/57 Ясиня — Киев +1 час;
- № 6/5 Ясиня — Запорожье +1:30;
- № 129/130−131/132 Ужгород — Полтава, Кременчуг +1 час;
- № 33/34 Ивано-Франковск — Кривой Рог +1:30;
- № 107/108 Солотвино — Киев +1 час;
- № 177/178 Ивано-Франковск — Киев +2 часа;
- № 771 Киев — Хмельницкий +1:30;
- № 88/87 Запорожье — Ковель +1 час.
В УЗ добавили, что время опозданий может меняться в течение дня, и призвали пассажиров слушать объявления на вокзалах и следить за обновлениями в приложении.
9 января Укрзализныця сообщала о значительных задержках десятков рейсов из-за непогоды в Киевской области и обесточивания участка железной дороги, некоторые из поездов ехали на 5−6 часов дольше. Сообщалось об организации трансферов, в частности, для международных поездов.
ДТЭК писала, что из-за погодных условий в Киевской области на утро 10 января обесточены почти 98 тысяч потребителей, свет для 185 тысяч семей уже восстановили.