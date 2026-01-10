Аномальная непогода: Укрзализныця предупредила о задержках отправления 14 поездов

Поезда Укрзализныци отправляются с отклонением от графика из-за непогоды в Украине 10 января 2026 года (Фото: Укрзализныця)

В субботу, 10 января, не менее 14 поездов отправятся из начального пункта с отклонением от графика из-за аномальных погодных условий , сообщает Укрзализныця.

По данным компании, время задержек в субботу будет меньше, чем накануне, 9 января. Речь идет о следующих рейсах:

№ 219 Днепр — Киев — плюс 3 часа;

№ 109/110 Ивано-Франковск — Херсон +2 часа;

№ 144 Рахов — Сумы +1 час;

№ 47/48 Чоп — Барвенково +1 час;

№ 706 Перемышль — Киев +1 час;

№ 59/60 Чоп — Киев +1:30;

№ 58/57 Ясиня — Киев +1 час;

№ 6/5 Ясиня — Запорожье +1:30;

№ 129/130−131/132 Ужгород — Полтава, Кременчуг +1 час;

№ 33/34 Ивано-Франковск — Кривой Рог +1:30;

№ 107/108 Солотвино — Киев +1 час;

№ 177/178 Ивано-Франковск — Киев +2 часа;

№ 771 Киев — Хмельницкий +1:30;

№ 88/87 Запорожье — Ковель +1 час.

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В УЗ добавили, что время опозданий может меняться в течение дня, и призвали пассажиров слушать объявления на вокзалах и следить за обновлениями в приложении.

9 января Укрзализныця сообщала о значительных задержках десятков рейсов из-за непогоды в Киевской области и обесточивания участка железной дороги, некоторые из поездов ехали на 5−6 часов дольше. Сообщалось об организации трансферов, в частности, для международных поездов.

ДТЭК писала, что из-за погодных условий в Киевской области на утро 10 января обесточены почти 98 тысяч потребителей, свет для 185 тысяч семей уже восстановили.