Поезду Киев-Борисполь быть. В чем удобства скоростной линии для международного аэропорта

Кабинет министров утвердил проект Организация пассажирского сообщения Киев-международный аэропорт Борисполь стоимостью почти 600 млн грн. Общая эксплуатационная длина участка от станции Киев-Пассажирский до аэропорта составит около 37,5 км. Проект разделен на два этапа. Об этом - в сюжете Радио НВ.

План строительства

В рамках первого этапа планируется построить почти 4 км железнодорожных путей, остановочный пункт, железнодорожную эстакаду длиной 272 м. Стоимость этого этапа составляет почти 503 млн грн.

Время в пути составит 35 минут

Кроме этого, будет построен комплекс из двух пассажирских платформ, шириной 4,6 м и длиной 120 м с открытым пассажирским павильоном и навесами в районе терминала D аэропорта.

Также будет построена открытая галерея между пассажирским павильоном и терминалом D длиной в 150 м. Вторая очередь строительства стоимостью 80 млн грн. рассчитана на 7,5 месяцев и включает один новый остановочный пункт и высокую пассажирскую платформу возле железнодорожной эстакады длиной 160 м. Общее количество средств, которая пойдет на строительство, - 400 млн грн. На оборудование, мебель и инвентарь - почти 38 млн грн. Еще 117 млн ​​грн. предусмотрены на другие расходы.

Укрзализныця

Укрзализныця уже выполнила около 25% общего объема работ по строительству скоростной линии железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом Борисполь, что было предусмотрено предыдущим проектом, рассказал и.о. главы правления Укрзализныци Евгений Кравцов.

Благодаря маршруту улучшится логистика многотысячного персонала аэропорта

По его словам, строительство должно быть завершено к концу этого года.

"В декабре уже можно будет добраться от железнодорожного вокзала в Борисполь. Стоимость билета будет составлять примерно 70 грн, что окупит проект за 10 лет", - сообщил Кравцов.

На этот прокет потратят меньше средств, чем планировалось ранее, добавил Кравцов. По предварительным расчетам, как отметил он, на строительство должно уйти больше 300 млн долларов, что превышает 6 млрд грн. Существенно удешевить стоимость, по его словам, удалось благодаря использованию собственных ресурсов - без подрядчиков. Всю работу по железнодорожному сообщению и обустройству станций выполняет Укрзализныця.

Персонал аэропорта

В аэропорту Борисполь на проект железнодорожного сообщения возлагают немало надежд. Аэропорт уже перевозит более 10 млн пассажиров в год, рассказал первый заместитель гендиректора Международного аэропорта Борисполь Евгений Дыхне.

Станция разместится слева от центрального входа в терминал D

По прогнозам, в этом году это количество достигнет 12,5 млн пассажиров, в следующем - около 15 млн. Аэропорт становится зависимым от транспорта, который довозит до него пассажиров, добавил Дыхне.

"Благодаря этому рельсовому сообщению сможем улучшить и логистику подвоза нашего многотысячного персонала аэропорта. Сегодня мы финансируем большое количество автобусных маршрутов. Они не всегда своевременно прибывают в аэропорт для подвоза смен персонала", - отметил заместитель директора аэропорта.

Проект размещения железнодорожной станции

Аэропорт Борисполь и Укрзализныця согласовали проект размещения железнодорожной станции в аэропорту, рассказал Дыхне. Она будет размещаться слева от центрального входа в терминал D.

Время в пути составит 35 минут. Однако, несмотря на это, никаких проблем с аэропорте этот проект не решит, отметил эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава.

Поезд в Борисполь удобен для тех, кто отправляется в аэропорт с железнодорожного вокзала

Самым быстрым способом добраться до аэропорта будет по-прежнему путь с пересадкой на станции метро Борисполь, добавил он. Железнодорожное сообщения, по его мнению, спросом пользоваться не будет.

"Из Киева-Пассажирского в аэропорт едут люди, которые приезжают на поездах в Киев из регионов. Для киевлян такая дорога - это так же, как ехать в аэропорт, а то и дальше", - сказал Кава.

Как показывает опыт других стран, редко такое сообщение города с аэропортом приносит прибыль перевозчику, отметил он. По словам эксперта, эта деятельность дотируется из бюджета. Выбранный вариант сообщения также приведет к снижению объемов пригородного движения в направлении Киев-Яготин и замедлит на 2-3 минут скоростные поезда, которые идут из Киева в направлении Полтавы и Харькова.

Укрзализныця прогнозирует перевозки по маршруту Киев-международный аэропорт Борисполь на уровне 3,8 млн пассажиров уже в 2019 году.