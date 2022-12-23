Укрзализныця сообщила о задержке четырех международных рейсов, ряд поездов в Украине изменили маршрут

23 декабря, 11:48
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Задерживаются поезда из польского Перемышля (Фото:УЗ/Facebook)

Задерживаются поезда из польского Перемышля (Фото:УЗ/Facebook)

Утром в пятницу, 23 декабря, Укрзализныця сообщила о задержке ряда поездов международного сообщения, а также об изменении маршрутов поездов в Украине.

Как сообщили в пресс-службе компании в Facebook, задержки происходят на польской границе из-за скопления поездов.

Речь идет о следующих поездах:

  • № 715/716 Перемышль — Киев, +7:13
  • № 31/32 Перемышль — Запорожье, +3:58
  • № 705/706 Киев — Перемышль, +2:37
  • № 89/90 Перемышль — Киев, +2:30.

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Также из-за отсутствия напряжения в контактной сети в результате обстрела на участке Марганец-Никополь изменили маршрут следования поездам:

  • № 62 Одесса — Харьков со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, Синельниково-1, Павлоград-1, Лозовая без захода на станции Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут -2, Новомосковск Днепровский.
  • № 120 Львов — Запорожье со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, без захода на станции Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут-2.
  • № 276 Киев — Запорожье-1 со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, без захода на станции Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут-2.
https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/pfbid02qT9xPP729CK5Nd7gti6DPE2p221etPQwo1zV1kyVVZiG2MZhqo2DYgihWMuw2Xfil
Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Польша Укрзализныця Поезда

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