Укрзализныця сообщила о задержке четырех международных рейсов, ряд поездов в Украине изменили маршрут 23 декабря, 11:48 Задерживаются поезда из польского Перемышля (Фото:УЗ/Facebook)

Утром в пятницу, 23 декабря, Укрзализныця сообщила о задержке ряда поездов международного сообщения, а также об изменении маршрутов поездов в Украине.

Как сообщили в пресс-службе компании в Facebook, задержки происходят на польской границе из-за скопления поездов.

Речь идет о следующих поездах:

№ 715/716 Перемышль — Киев, +7:13

№ 31/32 Перемышль — Запорожье, +3:58

№ 705/706 Киев — Перемышль, +2:37

№ 89/90 Перемышль — Киев, +2:30.

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Также из-за отсутствия напряжения в контактной сети в результате обстрела на участке Марганец-Никополь изменили маршрут следования поездам:

№ 62 Одесса — Харьков со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, Синельниково-1, Павлоград-1, Лозовая без захода на станции Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут -2, Новомосковск Днепровский.

со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, Синельниково-1, Павлоград-1, Лозовая без захода на станции Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут -2, Новомосковск Днепровский. № 120 Львов — Запорожье со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, без захода на станции Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут-2.

со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, без захода на станции Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут-2. № 276 Киев — Запорожье-1 со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, без захода на станции Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут-2.