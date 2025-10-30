Укрзализныця предупредила о задержках ряда поездов из-за обесточивания в Николаевской области

30 октября, 07:40
Поделиться:
В результате ночной атаки РФ в Николаевской области часть поездов курсирует с задержками (Фото: Укрзализныця)

В результате ночной атаки РФ в Николаевской области часть поездов курсирует с задержками (Фото: Укрзализныця)

В результате обстрела армии страны-агрессора России в ночь на 30 октября в Николаевской области произошло обесточивание. Об этом сообщила Укрзализныця.

К работе уже привлекли резервные тепловозы.

Из-за этого пассажирские поезда, которые проходят через этот регион, будут следовать с задержками. Речь идет, в частности, о рейсах:

Реклама

  • № 127 Запорожье — Львов;
  • № 128 Львов — Запорожье;
  • № 51 Одесса — Запорожье;
  • № 7 Харьков — Одесса;
  • № 53 Днепр — Одесса.
Читайте также:
Массированная атака РФ на энергоинфраструктуру: в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения света — Укрэнерго

Информацию обо всех изменениях в расписании традиционно можно найти на портале uz-vezemo, добавили в Укрзализныце.

В ночь на 30 октября Россия атаковала ряд областей Украины, в частности, западных. Взрывы слышали в Ивано-Франковске, во Львовской, Хмельницкой, Винницкой, Тернопольской областях.

В результате ночной атаки РФ по Запорожью было разрушено несколько этажей общежития и повреждены объекты инфраструктуры. По данным властей, пострадали по меньшей мере 11 человек, среди них шестеро детей в возрасте от трех до шести лет.

Читайте также:
«Впервые с начала войны». Ким подтвердил, что российские оккупанты атаковали Николаев КАБами

В ДТЭК сообщили, что в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях введены экстренные отключения света.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Укрзализныця Николаевская область Война России против Украины Российская агрессия Поезд Поезда Поїзд укрзалізниця Обесточение

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies