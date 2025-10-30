Укрзализныця предупредила о задержках ряда поездов из-за обесточивания в Николаевской области
В результате ночной атаки РФ в Николаевской области часть поездов курсирует с задержками (Фото: Укрзализныця)
В результате обстрела армии страны-агрессора России в ночь на 30 октября в Николаевской области произошло обесточивание. Об этом сообщила Укрзализныця.
К работе уже привлекли резервные тепловозы.
Из-за этого пассажирские поезда, которые проходят через этот регион, будут следовать с задержками. Речь идет, в частности, о рейсах:
- № 127 Запорожье — Львов;
- № 128 Львов — Запорожье;
- № 51 Одесса — Запорожье;
- № 7 Харьков — Одесса;
- № 53 Днепр — Одесса.
Информацию обо всех изменениях в расписании традиционно можно найти на портале uz-vezemo, добавили в Укрзализныце.
В ночь на 30 октября Россия атаковала ряд областей Украины, в частности, западных. Взрывы слышали в Ивано-Франковске, во Львовской, Хмельницкой, Винницкой, Тернопольской областях.
В результате ночной атаки РФ по Запорожью было разрушено несколько этажей общежития и повреждены объекты инфраструктуры. По данным властей, пострадали по меньшей мере 11 человек, среди них шестеро детей в возрасте от трех до шести лет.
В ДТЭК сообщили, что в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях введены экстренные отключения света.