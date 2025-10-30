Укрзализныця предупредила о задержках ряда поездов из-за обесточивания в Николаевской области

В результате ночной атаки РФ в Николаевской области часть поездов курсирует с задержками (Фото: Укрзализныця)

В результате обстрела армии страны-агрессора России в ночь на 30 октября в Николаевской области произошло обесточивание. Об этом сообщила Укрзализныця .

К работе уже привлекли резервные тепловозы.

Из-за этого пассажирские поезда, которые проходят через этот регион, будут следовать с задержками. Речь идет, в частности, о рейсах:

№ 127 Запорожье — Львов;

№ 128 Львов — Запорожье;

№ 51 Одесса — Запорожье;

№ 7 Харьков — Одесса;

№ 53 Днепр — Одесса.

Информацию обо всех изменениях в расписании традиционно можно найти на портале uz-vezemo, добавили в Укрзализныце.

В ночь на 30 октября Россия атаковала ряд областей Украины, в частности, западных. Взрывы слышали в Ивано-Франковске, во Львовской, Хмельницкой, Винницкой, Тернопольской областях.

В результате ночной атаки РФ по Запорожью было разрушено несколько этажей общежития и повреждены объекты инфраструктуры. По данным властей, пострадали по меньшей мере 11 человек, среди них шестеро детей в возрасте от трех до шести лет.

В ДТЭК сообщили, что в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях введены экстренные отключения света.

