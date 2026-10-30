Укрзализныця предупредила о возможных значительных задержках поездов из-за постоянных российских атак на вокзал в Днепре

Железнодорожники подчеркнули, что делают всё возможное, чтобы движение поездов продолжалось (Фото: Нацполиция /Telegram)

Укрзализныця предупредила о возможных значительных задержках поездов, следующих из Днепра и в город, из-за постоянных российских атак на вокзал и локомотивы. Пассажиров просят следить за изменениями в движении и напоминают о возможности вернуть билеты со 100% компенсацией.

Об этом в пятницу, 30 октября, сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Железнодорожники подчеркнули, что делают всё возможное, чтобы движение поездов продолжалось, однако ситуация с безопасностью может повлиять на время отправления и прибытия.

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Они также напомнили, что в случае, если пассажир решит отказаться от поездки из Днепра или в Днепр, можно оформить претензионный возврат билета со 100% компенсацией.

В «Укрзализныце» подчеркнули, что в случае объявления эвакуации во время поездки на поезде необходимо внимательно слушать указания поездной бригады и немедленно отойти от поезда не менее чем на 200 метров.

На вокзалах при объявлении воздушной тревоги железнодорожники просят немедленно направляться в укрытие: «Не медлите с переходом в укрытие, позаботьтесь о собственной безопасности и берегите себя».

30 октября Россия вновь атаковала железнодорожный вокзал в Днепре, нанеся несколько ударов. Пассажиры и сотрудники железной дороги были своевременно эвакуированы в укрытия; по предварительным данным, пострадавших нет.

29 октября войска страны-агрессора России нанесли удар реактивным дроном по железнодорожному вокзалу в городе Днепр, в результате чего погибли 15 человек. Дрон попал в платформу, рядом с которой стояли электричка и пассажирский поезд.

Об эвакуации объявили за 10 минут до удара, локомотивная бригада успела спастись, часть людей осталась на платформе, несмотря на объявление воздушной тревоги.

Кроме того, в ночь на пятницу, 30 октября, российские войска атаковали Днепр и Днепропетровскую область, в частности нанесли повторный удар по железнодорожному вокзалу Днепра. Также мэр города Борис Филатов утром сообщил о блэкауте, водоснабжение в городе обеспечивается за счет генераторов, электротранспорт не ходит.