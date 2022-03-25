Поезд Ужгород-Краматорск врезался на переезде в микроавтобус, рейс задерживается

25 марта, 10:15
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В Укрзализнице сообщили, что из-за ДТП поезд задерживается на полтора часа (Фото:Укрзализниця)

В Укрзализнице сообщили, что из-за ДТП поезд задерживается на полтора часа (Фото:Укрзализниця)

В пятницу, 25 марта, на железнодорожном переезде на участке Оброшин-Львов произошло ДТП.

Как сообщили в Укрзализнице, поезд 46/45 сообщением Ужгород-Краматорск врезался в оказавшийся на путях микроавтобус.

В связи с происшествием рейс задерживается ориентировочно на полтора часа.

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«Пострадавших среди пассажиров и поездной бригады нет, повреждения локомотива незначительны», — говорится в сообщении, однако состояние водителя автомобиля при этом не уточняется.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Краматорск ДТП Укрзализныця Поезда Ужгород Переезд

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