Поезд Ужгород-Краматорск врезался на переезде в микроавтобус, рейс задерживается 25 марта, 10:15 Цей матеріал також доступний українською В Укрзализнице сообщили, что из-за ДТП поезд задерживается на полтора часа (Фото:Укрзализниця)

В пятницу, 25 марта, на железнодорожном переезде на участке Оброшин-Львов произошло ДТП.

Как сообщили в Укрзализнице, поезд 46/45 сообщением Ужгород-Краматорск врезался в оказавшийся на путях микроавтобус.

В связи с происшествием рейс задерживается ориентировочно на полтора часа.

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«Пострадавших среди пассажиров и поездной бригады нет, повреждения локомотива незначительны», — говорится в сообщении, однако состояние водителя автомобиля при этом не уточняется.

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