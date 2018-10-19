Поезд Николаев-Киев с 800 пассажирами эвакуировали из-за угрозы взрыва

В четверг, 18 октября, поезд Николаев-Киев эвакуировали из-за угрозы взрыва.

Как сообщает ТСН, один из пассажиров во время движения поезда начал угрожать, что взорвет вагон. Он утверждал, что в рюкзаке несет взрывчатку. Мужчина закрылся в туалете и заявил, что с минуты на минуту в поезде прогремит взрыв.

Поезд срочно остановили, около 800 пассажиров эвакуировали на улицу.

На сообщение об инциденте прибыла полиция. Взрывчатку правоохранители не обнаружили.

Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали.

Поезд прибыл в Киев с опозданием в четыре часа.

По данному факту начато уголовное производство по ст.259 (Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями) УК Украины. Ему грозит штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.