Поджог машин, рейдерские захваты и обстрел Киевгорстроя: в Киеве разоблачили банду преступников

В Киеве задержали восьмерых членов преступной группировки, в том числе организатора, которые подозреваются в совершении по меньшей мере восьми резонансных преступлений с применением оружия на территории столицы.

Как сообщили в прокуратуре города, опасная банда обоснованно подозревается в обстреле здания Киевгорстроя из реактивного противотанкового оружия в ночь на 13 апреля 2018 года.

Кроме того, участники банды на протяжении июня-октября 2018 года по заказу подожгли торговые павильоны на улицах Декабристов и Срибнокильской, шесть машин на проспекте П. Григоренко и элитный автомобиль на бульваре Леси Украинки. Задержанные также участвовали в рейдерском захвате частного предприятия.

Следствие установило, что в состав банды входило восемь человек в возрасте от 21 до 46 лет с навыками обращения с оружием или опытом военной службы.

Организатор и другие члены банды занимались незаконным перемещением из зоны боевых действий на Донбассе реактивных противотанковых гранатометов. Сбывали оружие через "закладки" в лесопосадке на территории одной из областей. Следователями задокументирован факт сбыта десяти РПГ-22 и РПГ-26.

Во время обысков изъято автоматическое огнестрельное оружие, пять пистолетов, глушители к огнестрельному оружию, прицелы, большое количество патронов, средства связи, банковские карточки, наркотики и другие вещественные доказательства.

Фигурантам объявлено о подозрении по ст. 257 УК Украины (бандитизм), всех взяли под стражу. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.