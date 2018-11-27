Поджог Андреевской церкви: правоохранители разоблачили одного из нападавших

Полиция Киева совместно с прокурорами разоблачила одного из подозреваемых в попытке поджога Андреевской церкви.

Как сообщили в столичной прокуратуре, 32-летнему жителю Киева уже объявили о подозрении по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 194 УК Украины (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Санкция статьи предусматривает наказание от трех до десяти лет лишения свободы.

В ведомстве не уточнили информацию о задержании или избрании судом меры пресечения подозреваемому.

"Следственные действия продолжаются. Устанавливаются мотивы преступления и другие участники", - заявили в прокуратуре.

Напомним, что утром 15 ноября неизвестные бросили в двери дома-фундамента Андреевской церкви три бутылки с коктейлем Молотова. Охранник церкви помешал им поджечь историческое здание. При попытке задержать поджигатели применили против него газовый баллончик и скрылись.

По данным полиции, злоумышленники, напавшие на Андреевскую церковь в Киеве, действовали вчетвером.