Прокуратура: В Киеве задержали парня, которого фейковые сотрудники СБУ заставили поджечь дверь «предателя»

9 июля, 15:04
Поделиться:
С задержанным связался фейковый работник СБУ (Фото: СБУ/Телеграм)

С задержанным связался фейковый работник СБУ (Фото: СБУ/Телеграм)

В Киеве задержали 20-летнего парня, которому, по данным следствия, фейковые сотрудники СБУ приказали поджечь дверь квартиры «предателя».

Об этом говорится в сообщении Киевской прокуратуры.

По данным следствия, подозреваемый переписывался в сети якобы с девушкой, которая назначила свидание и попросила сбросить ей деньги на такси.

Реклама

«На встречу она так и не приехала, зато впоследствии парню позвонил фейковый работник СБУ. Он сообщил, что девушку арестовали за сотрудничество с РФ, поэтому парень, перечислив ей деньги, тоже финансирует врага. Чтобы избежать уголовной ответственности, он должен согласиться выполнить задание „спецслужбы“ — поджечь дверь квартиры предателя», — рассказали правоохранители.

Парня задержали правоохранители. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 194 УК Украины об умышленном уничтожении чужого имущества, совершенное путем поджога. Статья предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

В настоящее время проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям в Киеве.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Киев Полиция Правоохранительные органы

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies