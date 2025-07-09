Прокуратура: В Киеве задержали парня, которого фейковые сотрудники СБУ заставили поджечь дверь «предателя»
С задержанным связался фейковый работник СБУ (Фото: СБУ/Телеграм)
В Киеве задержали 20-летнего парня, которому, по данным следствия, фейковые сотрудники СБУ приказали поджечь дверь квартиры «предателя».
Об этом говорится в сообщении Киевской прокуратуры.
По данным следствия, подозреваемый переписывался в сети якобы с девушкой, которая назначила свидание и попросила сбросить ей деньги на такси.
«На встречу она так и не приехала, зато впоследствии парню позвонил фейковый работник СБУ. Он сообщил, что девушку арестовали за сотрудничество с РФ, поэтому парень, перечислив ей деньги, тоже финансирует врага. Чтобы избежать уголовной ответственности, он должен согласиться выполнить задание „спецслужбы“ — поджечь дверь квартиры предателя», — рассказали правоохранители.
Парня задержали правоохранители. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 194 УК Украины об умышленном уничтожении чужого имущества, совершенное путем поджога. Статья предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.
В настоящее время проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям в Киеве.