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Поджог кафе в Днепре: появилось видео инцидента, снятое внутри заведения

Сегодня, 12:11
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Скриншот с видео 056ua/YouTube

В результате происшествия пострадали три человека

Опубликовано видео поджога коктейлями Молотова кафе на площади Соборной в Днепре.

Обнародованные кадры были сняты камерами наблюдения, установленными внутри заведения.

На них видно, как неизвестные бросают в помещение с людьми бутылки с зажигательной смесью.

После этого в кафе вспыхивает пожар, а посетители в панике пытаются покинуть помещение.

Как видно на видео Нацполиции, в поджоге участвовали трое неизвестных.

Ранее сообщалось, что вечером 3 февраля в Днепре неизвестные бросили коктейли Молотова в кафе на Соборной площади.

В результате происшествия трое человек получили ожоги рук.

Теги:   Видео Поджог Кафе Днепропетровская область

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