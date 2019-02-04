Поджог кафе в Днепре: появилось видео инцидента, снятое внутри заведения
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видео поджога коктейлями Молотова кафе на площади Соборной в Днепре.
Обнародованные кадры были сняты камерами наблюдения, установленными внутри заведения.
На них видно, как неизвестные бросают в помещение с людьми бутылки с зажигательной смесью.
После этого в кафе вспыхивает пожар, а посетители в панике пытаются покинуть помещение.
Как видно на видео Нацполиции, в поджоге участвовали трое неизвестных.
Ранее сообщалось, что вечером 3 февраля в Днепре неизвестные бросили коктейли Молотова в кафе на Соборной площади.
В результате происшествия трое человек получили ожоги рук.