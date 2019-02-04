Поджог кафе в Днепре: появилось видео инцидента, снятое внутри заведения Сегодня, 12:11 243 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео 056ua/YouTube В результате происшествия пострадали три человека Скриншот с видео 056ua/YouTube

Опубликовано видео поджога коктейлями Молотова кафе на площади Соборной в Днепре.

Обнародованные кадры были сняты камерами наблюдения, установленными внутри заведения.

На них видно, как неизвестные бросают в помещение с людьми бутылки с зажигательной смесью.

После этого в кафе вспыхивает пожар, а посетители в панике пытаются покинуть помещение.

Как видно на видео Нацполиции, в поджоге участвовали трое неизвестных.

Ранее сообщалось, что вечером 3 февраля в Днепре неизвестные бросили коктейли Молотова в кафе на Соборной площади.

В результате происшествия трое человек получили ожоги рук.