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Поджог кафе в Днепре: появились подробности от полиции

Сегодня, 11:37
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dp.dsns.gov.ua

Три человека получили ожоги в результате поджога кафе в Днепре

Полиция устанавливает личности неизвестных, которые причастны к поджогу кафе на площади Соборной в Днепре накануне вечером.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, в результате пожара три человека получили ожоги рук.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 10 лет.

Ранее сообщалось, что 3 февраля неизвестные бросили коктейли Молотова в кафе на Соборной площади в Днепре.

Теги:   Кафе Поджог Днепр

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