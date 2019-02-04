Поджог кафе в Днепре: появились подробности от полиции Сегодня, 11:37 285 Цей матеріал також доступний українською dp.dsns.gov.ua Три человека получили ожоги в результате поджога кафе в Днепре dp.dsns.gov.ua

Полиция устанавливает личности неизвестных, которые причастны к поджогу кафе на площади Соборной в Днепре накануне вечером.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, в результате пожара три человека получили ожоги рук.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 10 лет.

Ранее сообщалось, что 3 февраля неизвестные бросили коктейли Молотова в кафе на Соборной площади в Днепре.