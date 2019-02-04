Поджог кафе в Днепре: появились подробности от полиции
Полиция устанавливает личности неизвестных, которые причастны к поджогу кафе на площади Соборной в Днепре накануне вечером.
Как сообщает пресс-служба областной полиции, в результате пожара три
человека получили ожоги рук.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 10 лет.
Ранее сообщалось, что 3 февраля неизвестные бросили коктейли Молотова в кафе на Соборной площади в Днепре.