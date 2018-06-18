18 июня 2018, понедельник

Поджидали возле стоянки, избивали молча. В Херсоне напали на местного журналиста

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Полиция отреагировала на инцидент
Фото: Сергей Никитенко via Facebook

Полиция отреагировала на инцидент

В понедельник, 18 июня, в Херсоне двое неизвестных напали на журналиста Сергея Никитенко.

На своей странице в Facebook он сообщил, что нападавших было двое. Они поджидали его возле стоянки, избивали молча. После избиения сели в машину с транзитными номерами.

"Связываю исключительно с моей профессиональной деятельностью. Спасло то, что я всегда готов к такому развитию событий, и вовремя сгруппировался", - прокомментировал инцидент журналист.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста). Санкция предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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