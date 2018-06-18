Поджидали возле стоянки, избивали молча. В Херсоне напали на местного журналиста

В понедельник, 18 июня, в Херсоне двое неизвестных напали на журналиста Сергея Никитенко.

На своей странице в Facebook он сообщил, что нападавших было двое. Они поджидали его возле стоянки, избивали молча. После избиения сели в машину с транзитными номерами.

"Связываю исключительно с моей профессиональной деятельностью. Спасло то, что я всегда готов к такому развитию событий, и вовремя сгруппировался", - прокомментировал инцидент журналист.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста). Санкция предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.