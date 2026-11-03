В три раза мощнее баллистики. В Госагентстве по восстановлению рассказали, почему подземная школа в Комышувасе не выдержала российского авиаудара

Подземная школа в Камышевахе Запорожской области, по которой российские войска 2 ноября нанесли удар во время выдачи гуманитарной помощи , была построена по единому проекту с соблюдением всех нормативов. В то же время сооружение не было рассчитано на попадание авиабомб такой мощности.

Об этом во вторник, 3 ноября, сообщил глава Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Иван Федоров, передает Интерфакс-Украина.

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По словам Федорова, все области централизованно получили единый проект строительства подземных помещений, разработанный международной организацией и бесплатно переданный Украине. Школу в Комышувасе построили в соответствии с нормами, ввели в эксплуатацию и передали общине.

Он уточнил, что российские войска атаковали поселок девятью управляемыми авиабомбами. Некоторые из них были трехтонными, а масса взрывчатого вещества в них превышала 1,4 тонны. По словам Федорова, это примерно в три раза больше мощности баллистической ракеты. В то же время подземные школы, которые строят в Украине, не рассчитаны на попадание авиабомб такой мощности.

В результате массированной атаки РФ авиабомбами по поселку Комышуваха в Запорожской области погибли 33 человека, ещё более 50 могут находиться под завалами. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине во вторник, 3 ноября.

2 ноября россияне подвергли Комышуваху в Запорожской области массированной атаке авиабомбами; сообщалось о 26 погибших, среди которых двое спасателей и четверо полицейских. Президент Владимир Зеленский заявил, что с утра оккупанты нанесли несколько ударов по школе в Комышувахе, где людям раздавали гуманитарную помощь. По его словам, после первого удара Россия сбросила ещё девять авиабомб именно на укрытие с людьми.

Сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров заявил, что россияне нанесли как минимум девять ударов, сначала сбросив управляемые авиабомбы ФАБ-500, а затем применив трёхтонные ФАБ-3000.

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3 ноября в Запорожской области объявлен День траура по погибшим в результате российского удара по Комышувасе.