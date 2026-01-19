Спутниковые снимки подтверждают, что российская подводная лодка после украинской атаки более месяца стоит на одном месте в порту Новороссийска, сообщает Радио Свобода .

На снимке по состоянию на 19 января видно, что субмарина находится в том же месте, где была во время украинского удара. Также на фото можно увидеть следы ремонта поврежденного взрывом причала.

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Министерство обороны РФ заявляло, что подводная лодка не получила повреждений в результате атаки, и обнародовало видео с ней. Однако на кадрах не показали килевую часть лодки, которая была ближайшей к месту взрыва морского дрона СБУ.

15 декабря Служба безопасности Украины заявила, что провела уникальную спецоперацию и атаковала порт Новороссийск.

Впервые в истории подводные дроны Sub Sea Baby взорвали российскую подводную лодку класса 636.3 Варшавянка. Украинская спецслужба отметила, что в результате взрыва субмарина получила критические повреждения и фактически была выведена из строя.

Инфографика: NV

Операцию осуществили бойцы 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и ВМС Украины.