Подсанкционный олигарх Павел Фукс имеет резидентство в Великобритании и получил «золотую визу» — Guardian 30 июня, 22:45 Павел Фукс (Фото:epravda.com.ua)

Российский и украинский подсанкционный олигарх Павел Фукс получил вид на жительство в Великобритании после получения специальной визы для богатых.

Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Издание установило, что Фукс получил так называемую золотую визу в 2012 году, а в 2017-м — бессрочное видение на жительство в Великобритании.

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Фукс получил свою первую визу в 2012 году по схеме инвестора уровня 1, которая предоставляла вид на жительство в Великобритании богатым иностранным гражданам, готовым инвестировать по меньшей мере миллион фунтов стерлингов. ЕС, США и Великобритания не налагали санкций на Фукса — это значит, что как резидент Великобритании он может вести бизнес в стране и путешествовать в Лондон и обратно.

Правительство не стало комментировать визу Фукса, но представитель сказал: «Правительство закрыло визу уровня 1 (инвестора), и мы продолжаем бороться с грязными деньгами здесь, в Великобритании, в том числе на основании связей с Россией. У нас одни из самых строгих законов в мире по предотвращению коррупции и незаконному финансированию, и мы будем продолжать принимать жесткие меры против тех, кто пытается злоупотреблять нашими щедрыми финансовыми и иммиграционными системами».

В январе министр внутренних дел Суэлла Браверман заявила, что, по меньшей мере, 10 российских олигархов, которые впоследствии попали под санкции Британии, воспользовались схемой «золотой визы». Правительство отказалось от этой схемы в 2022 году, когда Россия готовилась к полномасштабному вторжению в Украину.

Павел Фукс разбогател в первые годы правления режима Владимира Путина, занимаясь банковским делом и недвижимостью в России. Он обсуждал с Дональдом Трампом идею московской башни Trump Tower — здание так и не построили, но впоследствии Фукс сказал, что заплатил $200 тысяч за VIP-доступ на инаугурацию Трампа в 2017 году. С того времени ему запретили въезд в США — как утверждает Фукс, из-за делового спора.