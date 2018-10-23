Подрыв жителей Золотого: боевики отказались передать тела погибших

Тела двух мирных жителей, погибших в результате подрыва на взрывном устройстве в населенном пункте Золотое-4, похоронят на оккупированной территории Луганской области.

Об этом Громадському радіо сообщил глава гуманитарной миссии Пролеска Евгений Каплин.

"Тела погибших, насколько мне известно, доставлены в один из моргов на неподконтрольной территории. Родственники уже видели их", - сообщил он.

По словам Каплина, церемония прощания назначена на 25 октября на неподконтрольной правительству Украины территории.

Напомним, что 18 октября в результате подрыва на взрывном устройстве в Золотом-4 погибли двое мирных жителей. Они шли в сторону оккупированного населенного пункта Золотое-5. Подрыв произошел возле позиций боевиков, что сделало невозможным эвакуацию тел силами украинских властей.

Украинские военные сообщили, что боевики игнорируют запросы украинской стороны о выдаче тел.